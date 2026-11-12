Μία από τις εντυπωσιακές φάσεις έκανε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο κόντρα στην Ντουμπάι BC, με τον Βεζένκοβ να πασάρει χωρίς να βλέπει και τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει.

Σκορ και θέαμα πρόσφερε ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Συγκεκριμένα ο Σάσα Βεζέκνοβ χωρίς να βλέπει έδωσε πάσα πίσω από το κεφάλι στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των αντιπάλων του.

Δείτε τη φάση: