Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Η no-look ασίστ του Βεζένκοβ και το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
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Μία από τις εντυπωσιακές φάσεις έκανε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο κόντρα στην Ντουμπάι BC, με τον Βεζένκοβ να πασάρει χωρίς να βλέπει και τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει.
Σκορ και θέαμα πρόσφερε ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο κόντρα στην Ντουμπάι BC.
Συγκεκριμένα ο Σάσα Βεζέκνοβ χωρίς να βλέπει έδωσε πάσα πίσω από το κεφάλι στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των αντιπάλων του.
Δείτε τη φάση:
His best assist ever? Sasha with an absolute DIME 🪽🫨 #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/jeOjHSR2Mj— EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026
@Photo credits: x_euroleague
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