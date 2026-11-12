Ο Ολυμπιακός πέτυχε 57 πόντους στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ντουμπάι BC, όσους ακριβώς είχε βάλει συνολικά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Η επίθεση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Ντουμπάι BC πήρε... φωτιά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν 57 πόντους σε 20 λεπτά!

Αξίζει να σημειωθεί πως πέτυχαν ακριβώς όσους πόντους έβαλαν σε ολόκληρο τον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στην ήττα από τους Σέρβους.

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι BC στο ημίχρονο, σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά, έχοντας 85.7% από το δίποντο (18/21) και με 60% από το τρίποντο,(6/10).

Κόντρα στον Ερυθρό είχε συνολικά 48.6% από το δίποντο (17/35) και (5/36) τρίποντα, 13.9% σε όλο το ματς.