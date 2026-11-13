Ο Τζος Νίμπο στο Gazzetta: «Δύσκολο να αναπολώ τα playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα, Τζος Νίμπο, μίλησε στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, θυμήθηκε τα playoffs του 2024, ενώ αποκάλυψε αν έχει φανταστεί τον εαυτό του σε ένα ντέρμπι «αιωνίων».

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15) στο Telekom Center φέρνει ξανά τον Τζος Νίμπο απέναντι σε γνώριμα πρόσωπα. Ο Αμερικανός σέντερ έχει ήδη τη δική του ιστορία με τους «πράσινους», αφού το 2024 βρέθηκε στην αντίπερα όχθη, φορώντας τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μια σειρά playoffs που έφτασε μέχρι το Game 5 και τον άφησε με την πίκρα του αποκλεισμού, αλλά και την περηφάνια για όσα πέτυχε εκείνη η ομάδα.

Ως παίκτης των Καταλανανών πια, ο Νίμπο επιστρέφει έχοντας ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Στη συνέντευξή του στο Gazzetta, εξήγησε τι τον οδήγησε στην απόφαση να μετακομίσει στη Βαρκελώνη, ενώ δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τη δυναμική του Παναθηναϊκού αναπολώντας τη σειρά του 2024.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο παρκέ της EuroLeague. Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε για την εμπειρία του με την εθνική Σλοβενίας στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς και ως αντίπαλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και παράλληλα αποκάλυψε αν έχει φανταστεί τον εαυτό του να αγωνίζεται σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού.

Η συνέντευξη του Τζος Νίμπο στο Gazzetta

Τι σε έκανε να επιλέξεις την Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι και να πεις το «ναι» σε αυτή την πρόκληση;

«Όλοι γνωρίζουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη. Για μένα, εκείνη τη στιγμή, έμοιαζε με την καλύτερη επιλογή για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Ήθελα να αγωνιστώ εδώ, να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στην ACB και να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης. Ένιωσα ότι ήταν η σωστή κίνηση για να προχωρήσω στην καριέρα μου».

Ποιος είναι ο βασικός στόχος σου με την ομάδα τη φετινή σεζόν; Πιστεύεις ότι η Μπαρτσελόνα έχει όλα όσα χρειάζονται για να πρωταγωνιστήσει τόσο στην EuroLeague όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα;

«Φυσικά. Πιστεύω ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Όπως συμβαίνει με κάθε ομάδα, το σημαντικότερο είναι να παραμείνουν οι παίκτες υγιείς. Πιστεύω σε αυτό το σύνολο και θεωρώ ότι, εφόσον καταφέρουμε να αποφύγουμε τους τραυματισμούς, έχουμε καλές πιθανότητες. Η EuroLeague είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα συμβεί, αλλά πιστεύω στην ομάδα μας και στις δυνατότητές της να βρίσκει τρόπους για να κερδίζει».

Βλέπουμε ολοένα και περισσότερους παίκτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Θεωρείς ότι το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα της EuroLeague και ο μεγάλος αριθμός αγώνων έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση;

«Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν είμαι γιατρός ή γυμναστής, επομένως δεν μπορώ να γνωρίζω με ακρίβεια τους λόγους. Πιστεύω, πάντως, ότι δεν υπάρχει μία μόνο αιτία, αλλά ένας συνδυασμός παραγόντων που οδηγεί σε όλους αυτούς τους τραυματισμούς.

Σίγουρα, ένα μέρος του προβλήματος έχει να κάνει με την ένταση του προγράμματος. Στην EuroLeague κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, το ίδιο ισχύει και για το εγχώριο πρωτάθλημα. Υπάρχει μεγάλη πίεση σε κάθε αναμέτρηση και όχι πολλές ευκαιρίες για ξεκούραση. Από την άλλη, αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό πληρωνόμαστε. Οι τραυματισμοί είναι το δυσάρεστο κομμάτι του επαγγέλματός μας. Ελπίζω ότι ως λίγκα θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και να προστατεύσουμε καλύτερα τους παίκτες στο μέλλον».

Η εμπειρία του κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, μία ομάδα που γνωρίζεις καλά από την παρουσία σου στη Μακάμπι και τη σειρά των playoffs το 2024. Πώς περιμένεις το παιχνίδι της Παρασκευής;

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά φέτος, αγωνίζεται στην έδρα του, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και ένα πολύ καλό ρόστερ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, θα πάμε εκεί πιστεύοντας ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Ανυπομονώ για το παιχνίδι και πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτή τη δοκιμασία».

Στα playoffs του 2024 είχες πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνη τη σειρά και ποιος παίκτης σε δυσκόλεψε περισσότερο;

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη σειρά και δεν είναι εύκολο να την αναπολώ. Ως ομάδα αντιμετωπίσαμε αρκετές ατυχίες, με τραυματισμούς κατά τη διάρκειά της, ενώ δεν είχαμε τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ περήφανος για εκείνο το γκρουπ και για όσα καταφέραμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Φτάσαμε πολύ κοντά στην πρόκριση στο Final Four και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα περήφανος.

Ο Παναθηναϊκός είχε μια εξαιρετική ομάδα και αρκετοί από τους παίκτες εκείνης της περιόδου βρίσκονται ακόμη στο ρόστερ του. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί εκείνη τη χρονιά κατάφεραν να κατακτήσουν την EuroLeague και παραμένουν πολύ δυνατοί και σήμερα».

Πέρασες τις δύο προηγούμενες σεζόν στην Αρμάνι Μιλάνο. Βλέπουμε ότι η ομάδα αντιμετωπίζει ξανά δυσκολίες, γιατί πιστεύεις ότι δεν έχει καταφέρει να βρει τη σταθερότητα που αναζητά;

«Δεν γνωρίζω. Είναι πραγματικά δυσάρεστο να τη βλέπω να ξεκινάει τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, δεν αγωνίζομαι πλέον εκεί, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες ή μέσα στον οργανισμό. Είναι μια ομάδα στην οποία πέρασα δύο χρόνια και της εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Ελπίζω να βρει τον δρόμο της, να επιστρέψει στις νίκες και οι παίκτες της να παραμείνουν υγιείς. Πρόκειται για έναν πολύ καλό και επαγγελματικό οργανισμό και εύχομαι κάποια στιγμή να καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση».

Η Σλοβενία και η αναμέτρηση κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Θα ήθελα να σταθούμε και στην εμπειρία σου με την εθνική Σλοβενίας. Είχες την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο προολυμπιακό τουρνουά. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;

«Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες σε ολόκληρο τον κόσμο και ήταν μεγάλη πρόκληση να βρεθώ απέναντί του. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε εκείνο το παιχνίδι ούτε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που ήταν απογοητευτικό. Ωστόσο, ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία το γεγονός ότι μπόρεσα να παίξω απέναντί του».

Θα σε ενδιέφερε να επιστρέψεις κάποια στιγμή στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας;

«Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Σέβομαι τη Σλοβενία και εκτιμώ το γεγονός ότι μου έδωσε το διαβατήριο. Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι που αφορά το μέλλον, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

«Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός είναι μια ξεχωριστή εμπειρία»

Έχεις φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ζει από κοντά την αντιπαλότητα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού;

«Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να αγωνίζεται σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Γνωρίζω, όμως, ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην Ευρώπη, όσον αφορά την αντιπαλότητα των δύο ομάδων. Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι πραγματικά ξεχωριστή και ότι θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.

Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στο πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω πόσο ιδιαίτερα είναι αυτά τα παιχνίδια, με τους φιλάθλους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Είναι κάτι που δεν έχω ξανασυναντήσει στην Ευρώπη και το σέβομαι απόλυτα».

Ο Τζο Ράγκλαντ και ο Όντεντ Κάτας, οι δύο άνθρωποι που τον σημάδεψαν

Ποιος συμπαίκτης σε βοήθησε περισσότερο να εξελίξεις το παιχνίδι σου και ποιος προπονητής είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα σου;

«Ο παίκτης που με βοήθησε περισσότερο στην επαγγελματική μου καριέρα ήταν ο Τζο Ράγκλαντ, ήταν ο πόιντ γκαρντ με τον οποίο έπαιξα στην πρώτη μου επαγγελματική σεζόν στο Ισραήλ. Με πήρε υπό την προστασία του και λειτούργησε ως εξαιρετικός μέντορας για μένα. Μου έμαθε πολλά για το τι χρειάζεται ώστε να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο και για το τι πρέπει να κάνεις ως σέντερ. Είχε προηγηθεί και ο ίδιος από αυτή τη θέση, οπότε με βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ. Δεν θα βρισκόμουν σήμερα σε αυτή τη θέση αν δεν είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί του την πρώτη μου χρονιά.

Όσον αφορά τους προπονητές, θα επέλεγα τον Όντεντ Κάτας από τη Μακάμπι. Είναι πιθανότατα εκείνος που με βοήθησε περισσότερο στην εξέλιξή μου. Με έμαθε να διαβάζω καλύτερα το παιχνίδι και να κινούμαι σωστά στην επίθεση. Η συνεργασία μαζί του ήταν πολύ σημαντική για την καριέρα μου. Επομένως, θα έλεγα αυτούς τους δύο ανθρώπους».