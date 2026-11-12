Μίτσιτς για Ιτούδη: «Μερικές φορές έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά...»

Ο Βασίλιε Μίσιτς δήλωσε ότι στη Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε ξανά τη χαρά του μπάσκετ, ενώ πρόσθεσε ότι υπήρξαν διαφωνίες σε ορισμένες περιπτώσεις με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Στο Μέσο Israel Hayom μίλησε ο Βάσα Μίτσιτς και τόνισε πως μετά από καιρό απολαμβάνει το μπάσκετ, ενώ στάθηκε και στον Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο τόνισε πως σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει διαφορετικές απόψεις.

«Φέτος το καλοκαίρι έδωσα μεγάλη έμφαση στη φυσική μου κατάσταση, ενόψει της νέας σεζόν. Δεν διαθέτω εξαιρετικά γονίδια, οπότε πρέπει να δουλεύω σκληρά για να βρίσκομαι σε κορυφαία κατάσταση, κάτι που επηρεάζει θετικά την απόδοσή μου φέτος. Νιώθω καλά και έχω αυτοπεποίθηση. Αισθάνομαι ότι, έπειτα από αρκετό καιρό, φέτος απολαμβάνω ξανά το μπάσκετ, και αυτό έχει αντίκτυπο στο παιχνίδι μου», ανέφερε αρχικά.

Για το αν θέλει να αποσυρθεί στη Χάποελ: «Ναι, θέλω να αποσυρθώ από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ήρθα στην ομάδα την περασμένη σεζόν με στόχο να αγωνίζομαι εδώ για όσο διάστημα μπορώ να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ.

Ήθελα ένα συμβόλαιο ακόμα μεγαλύτερης διάρκειας, τετραετές, αλλά τελικά συμφωνήσαμε σε τριετές – κάτι που σπάνια συναντά κανείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σήμερα. Αυτό μου έδειξε ότι με σέβονται και με εκτιμούν. Αν το θέλουν κι εκείνοι, θα χαιρόμουν πολύ να παραμείνω εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου».

Για τα δημοσιεύματα περί έντασης μεταξύ του ιδίου και του Δημήτρη Ιτούδη, τόνισε: «Δεν θα σχολιάσω αυτό το θέμα. Υπάρχει μεγάλη πίεση στη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και μεγάλη πίεση στον προπονητή Ιτούδη. Το γεγονός ότι ήρθε στην ομάδα αποτελεί δείγμα της σοβαρότητας του συλλόγου. Ο ίδιος διαχειρίζεται μεγάλη πίεση· είναι ο προπονητής και καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις

Προσωπικά, δεν είμαι ο πιο εύκολος άνθρωπος στη συνεργασία. Με τον Ιτούδη έχουμε κάποιες φορές διαφορετικές απόψεις, αλλά μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο. Όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε τον ίδιο στόχο, όλα θα πάνε καλά και δεν πρόκειται να υπάρξουν τριβές ή προβλήματα».