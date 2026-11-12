EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την επική νίκη της Παρί κόντρα στη Φενέρ
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Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την τρομερή νίκη της Παρί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην παράταση.
Συνέχεια στις νίκες για την Παρτίζαν, η οποία υπερασπίστηκε την έδρα της κόντρα στην Μπασκόνια για την πρώτη μέρα της 11ης αγωνιστικής, ενώ στη ματσάρα της Παρί με τη Φενέρμπαχτσε με buzzer-beater του Ιφί οι Γάλλοι επικράτησαν στην παράταση.
H 11η αγωνιστική
Τετάρτη (11/11)
Πέμπτη (12/11)
- 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
- 21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
- 20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
- 19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
- 21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
Η Βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 8-2
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Βαλένθια 7-3
- Ολυμπιακός 7-3
- Ντουμπάι 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-3
- Φενέρμπαχτσε 7-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
- Ζάλγκιρις 6-4
- Παρτίζαν 5-5
- Παρί 5-6
- Αναντολού Εφές 4-6
- Μπεσίκτας 4-6
- Βίρτους Μπολόνια 4-6
- Βιλερμπάν 4-6
- Μπάγερν Μονάχου 3-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-9
- Μπασκόνια 1-9
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Τρίτη (17/11)
- 18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
- 20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
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