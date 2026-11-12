Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την τρομερή νίκη της Παρί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην παράταση.

Συνέχεια στις νίκες για την Παρτίζαν, η οποία υπερασπίστηκε την έδρα της κόντρα στην Μπασκόνια για την πρώτη μέρα της 11ης αγωνιστικής, ενώ στη ματσάρα της Παρί με τη Φενέρμπαχτσε με buzzer-beater του Ιφί οι Γάλλοι επικράτησαν στην παράταση.

H 11η αγωνιστική

Τετάρτη (11/11)

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Βαλένθια 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Ντουμπάι 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζάλγκιρις 6-4 Παρτίζαν 5-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)