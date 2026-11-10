Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καμάρ Μπόλντγουϊν.

O Καμάρ Μπόλντγουϊν αποχώρησε από την Μπάγερν, για άλλη ομάδα της EuroLeague. Ο 29χρονος γκαρντ, ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον ίδιο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι

Η Μακάμπι Rapyd Τελ Αβίβ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου με τον Κάμαρ Μπόλντουιν, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα τις επόμενες ημέρες.

Ο Αμερικανός γκαρντ (1,85 μ., 29 ετών), ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Γεωργίας, διαθέτει εμπειρία από την EuroLeague με τις φανέλες της Μπασκόνια και της Μπάγερν Μονάχου. Ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ευκινησία και τα αθλητικά του προσόντα, ενώ γνωρίζει καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Σιμόν Μιζράχι

«Μετά τον τραυματισμό του Ίφε Λούντμπεργκ, ο οποίος δυστυχώς θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, κινηθήκαμε άμεσα και εντατικά για να βρούμε έναν παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του στο ρόστερ.

Παρά το γεγονός ότι σε αυτό το σημείο της μπασκετικής σεζόν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολη υπόθεση, ο αθλητικός διευθυντής Κλαούντιο Κολνταμπέλα και το προπονητικό επιτελείο επικεντρώθηκαν στον παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, Κάμαρ Μπόλντουιν, ο οποίος διαθέτει εμπειρία στην EuroLeague και αγωνίζεται στη θέση του πλέι μέικερ.

Έπειτα από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν για την αποδέσμευσή του, αναμένουμε να τον έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Οι δηλώσεις του Όντεντ Κάτας

Ο προπονητής της Μακάμπι, Όντεντ Κάτας, δήλωσε:

«Ο Κάμαρ είναι ένας σκληρός παίκτης με εμπειρία στην EuroLeague και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των γκαρντ, κάτι που θα προσθέσει βάθος και ποιότητα στην ομάδα μας».

Οι πρώτες δηλώσεις του Μπόλντουιν

Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μακάμπι:

«Είμαι χαρούμενος που αποτελώ πλέον μέλος της οικογένειας της Μακάμπι. Είμαι ενθουσιασμένος για την ένταξή μου στην ομάδα και για την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Το βιογραφικό του Κάμαρ Μπόλντουιν

Ο Κάμαρ Μπόλντουιν γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 και μεγάλωσε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Στα σχολικά του χρόνια ασχολήθηκε με το αμερικανικό ποδόσφαιρο και τον στίβο, ενώ στο λύκειο αφοσιώθηκε στο μπάσκετ.

Στο κολέγιο αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Μπάτλερ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Τουρκ Τέλεκομ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα, πέρασε από την αναπτυξιακή ομάδα των Μπόστον Σέλτικς και επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Τρέντο, η οποία συμμετείχε στο EuroCup.

Εκεί ξεχώρισε με μέσο όρο 15,2 πόντους και 4,5 ασίστ, με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Μπασκόνια, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2024.

Το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε στην Μπάγερν Μονάχου. Στην πρώτη του σεζόν με τη γερμανική ομάδα είχε κατά μέσο όρο:

7,1 πόντους.

40% στα τρίποντα.

3,6 ασίστ.

Στην EuroLeague αγωνιζόταν κατά μέσο όρο 16,3 λεπτά ανά παιχνίδι, έχοντας 6,7 πόντους και 2,4 ασίστ.

Τη φετινή σεζόν ξεκίνησε επίσης στην ομάδα του Μονάχου, καταγράφοντας συμμετοχές σε οκτώ αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος και πέντε παιχνίδια της EuroLeague.

Η παρουσία του στην εθνική ομάδα της Γεωργίας

Τον Νοέμβριο του 2024 απέκτησε τη γεωργιανή υπηκοότητα και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Γεωργίας σε δύο αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στα δύο αυτά παιχνίδια είχε εντυπωσιακή παρουσία:

22,5 πόντους κατά μέσο όρο.

58,3% στα τρίποντα.

6,5 ριμπάουντ.

5,5 ασίστ.

2 κλεψίματα.

Στο τελευταίο EuroBasket συμμετείχε σε επτά αγώνες, έχοντας κατά μέσο όρο 30,6 λεπτά συμμετοχής και καταγράφοντας: