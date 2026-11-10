Ο Γουόρντ θέλει... trash talking: «Είναι μέρος του παιχνιδιού, σαν μπασκετικό one on one»
Ο Αμερικανός γκαρντ κλήθηκε να σχολιάσει το «trash talking» και εξήγησε ότι είναι κάτι που... πρέπει να γίνεται μεταξύ των παικτών, θεωρώντας ότι είναι μέρος του παιχνιδιού.
Επιπλέον μίλησε για τις προλήψεις του όπως το να πηγαίνει υποχρεωτικά για καφέ πριν την αναχώρηση της αποστολής και για το... κούρεμα που πρέπει να έχει.
Όσο για πιθανό back to back στην Euroleague; «Θέλω να συμφωνήσω!»
Δείτε όλα όσα είπε ο Τάισον Γουόρντ
Agree or disagree with Tyson Ward? 👀 Are you on Tyson's side? Let us know in the comments! 👇 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/Xyx1Dc2s16— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 10, 2026
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