Χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ αναμένεται στην Ελλάδα την Τρίτη (10/11) η Ντουμπάι για τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena.

Εκτός αποστολής μένει ο Τόμας Γουόκαπ από την αναμέτρηση της Ντουμπάι με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (12/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague στη Sunel Arena. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση τον τελευταίο καιρό, γεγονός που αναγκάζει τον Τσάβι Πασκουάλ να κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες για την απόκτηση του 43χρονου Μαρσελίνιο Χουέρτας.

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει να αγωνιστεί από τις 19 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα, ενώ η τελευταία του συμμετοχή στην Euroleague ήταν κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (15/10) για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου σε 15 λεπτά συμμετοχής είχε 2 ασίστ και ένα ριμπάουντ.

Είναι προφανές πως ακόμη δεν έχει μπορέσει να βοηθήσει ούτε κατ' ελάχιστον ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, ωστόσο, με την ολοκλήρωση της θεραπείας του στη μέση, πιστεύουν στη Ντουμπάι πως θα μπορέσει να επανέλθει και να αποτελέσει ένα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή της ομάδας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι τη φετινή σεζόν.