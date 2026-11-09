Ναβάρο για Τεόντοσιτς: «Δεν υπάρχουν πλέον παίκτες σαν αυτόν»

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Ιμπόν Ναβάρο, εκθείασε τον νυν συνεργάτη του και πρώην θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Μίλος Τεόντοσιτς.

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Ιμπόν Ναβάρο, έβγαλε το... καπέλο του πάλαι ποτέ θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον σερβικό σύλλογο.

Ο πρώην κορυφαίος γκαρντ των παρκέ της Γηραιάς Ηπείρου, που πέρασε και από τα μέρη μας φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων ομάδων, έχει μια αγαστή συνεργασία με τον προπονητή της Crvena Zvezda, όπως δηλώνει ο Ναβάρο, που στάζει... μέλι για τον Σέρβο. Ο 50χρονος Ισπανός κόουτς, μιλώντας στην εκπομπή «Tirando a fallar», χαρακτήρισε πολύτιμη τη συνεργασία με τον Τεόντοσιτς και έκανε ειδική μνεία στα «skills» που έχει ο πρώην αθλητής, στη διαχείριση προσωπικοτήτων. Επιπροσθέτως, ο Ιμπόν Ναβάρο υποστήριξε πως ο Μίλος με την οπτική του γωνία γύρω από το μπάσκετ, βοηθά και τον ίδιο να βρίσκει εναλλακτικές.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Κάποιες φορές έχει πολλή πλάκα. Βλέπει ορισμένες φάσεις και με ρωτάει: “Τι κάνει αυτός;”. Κι εγώ του λέω: “Μίλος, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν υπάρχουν πια παίκτες σαν κι εσένα. Εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται το μπάσκετ μέσα από την οπτική ενός παίκτη. Έτσι, καταλαβαίνει καλύτερα τον τρόπο σκέψης των αθλητών και προσφέρει στον προπονητή μια διαφορετική, πολύτιμη οπτική».