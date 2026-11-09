Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sportando», επενδυτικός όμιλος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «γλυκοκοιτάζει» τη Βίρτους Μπολόνια.

Η Βίρτους Μπολόνια φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτικού ομίλου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με το «Sportando». Ο Βάλτερ Φουόκι της «Repubblica Bologna», κάνει λόγο για δύο επικρατέστερα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του ιταλικού συλλόγου.

Στο πρώτο, οι ενδιαφερόμενοι -σύμφωνα με την πηγή- φέρονται να συζητούν είτε την απόκτηση περίπου του 50% του συλλόγου, ενώ στο δεύτερο έχει πέσει στο... τραπέζι των συζητήσεων ακόμα και η πλήρης εξαγορά του οργανισμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο οι επενδυτές όσο και η πλευρά του ιδιοκτήτη της Βίρτους, Μάσιμο Ζανέτι, φαίνεται πως έχουν σε περίοπτη θέση το πρώτο ενδεχόμενο.

Στο ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζεται, ότι στις συζητήσεις συνυπολογίζεται η προοπτική εξασφάλισης μόνιμης άδειας συμμετοχής στη EuroLeague. Το κόστος της άδειας υπολογίζεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στα 50 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας. Οι συζητήσεις ωστόσο παραμένουν ακόμα σε πρώιμο στάδιο και έπεται και συνέχεια.