Αρμάνι Μιλάνο: Επίσημη η επιστροφή Μπάνκι στον πάγκο
Νέα εποχή στην Αρμάνι Μιλάνο! Οι Λομβαρδοί ανακοίνωσαν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος θα είναι ο διάδοχος του Πέπε Ποέτα για τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας.
Ο Ποέτα πλήρωσε το... μάρμαρο της κάκιστης εκκίνησης στη EuroLeague (1-9) και των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων της ομάδας, εντός και εκτός ιταλικών συνόρων. Ο πολύπειρος Μπάνκι είναι παράλληλα και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της γειτονικής χώρας και έχει καθίσει στον πάγκο αρκετών συλλόγων. Ο πάλαι ποτέ τεχνικός (και) της ΑΕΚ τη σεζόν 2018-19, είχε υπάρξει προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο τη διετία 2013-2015 και ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του.
Έχει περάσει ακόμη από τις Τορίνο, Μπάμπεργκ, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Εθνική Λετονίας, Πέζαρο, Στρασμπούρ, Βίρτους Μπολόνια και Αναντολού Εφές έως και το τέλος της σεζόν 2024-25.
“Entusiasmo e determinazione”: Luca Banchi ritorna all”Olimpia https://t.co/wOeaWD01TF— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 8, 2026
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