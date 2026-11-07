Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει μόνιμη άδεια στη EuroLeague, ως franchise, σύμφωνα με όσα γράφουν οι Ισραηλινοί.

Τις τελευταίες ώρες έχουν πάρει... φωτιά τα δημοσιεύματα, αναφορικά με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη άδεια στη EuroLeague, ως franchise.

Νέο ρεπορτάζ από το Ισραήλ και συγκεκριμένα από τον Αράλ Γουέισμπεργκ, γράφει πως η ομάδα του Ιτούδη βρίσκεται μια... ανάσα από το να διασφαλίσει τη θέση της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ως franchise.

Μάλιστα το μόνο που διαπραγματεύονται είναι το χρονικό διάστημα, για το οποίο η Χάποελ θα πάρει την άδεια, καθώς απ' ότι φαίνεται τα έχουν βρει σε όλα τα άλλα.

Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή των αποφάσεων, οι οποίες θα παρθούν μέσα στον Νοέμβριο, έπειτα από συνεδρίαση που θα κάνουν οι διοικούντες της EuroLeague.