Χάποελ Τελ Αβίβ: Κοντά στο να αποκτήσει μόνιμη άδεια στη EuroLeague ως franchise, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς
Τις τελευταίες ώρες έχουν πάρει... φωτιά τα δημοσιεύματα, αναφορικά με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη άδεια στη EuroLeague, ως franchise.
Νέο ρεπορτάζ από το Ισραήλ και συγκεκριμένα από τον Αράλ Γουέισμπεργκ, γράφει πως η ομάδα του Ιτούδη βρίσκεται μια... ανάσα από το να διασφαλίσει τη θέση της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ως franchise.
Μάλιστα το μόνο που διαπραγματεύονται είναι το χρονικό διάστημα, για το οποίο η Χάποελ θα πάρει την άδεια, καθώς απ' ότι φαίνεται τα έχουν βρει σε όλα τα άλλα.
Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή των αποφάσεων, οι οποίες θα παρθούν μέσα στον Νοέμβριο, έπειτα από συνεδρίαση που θα κάνουν οι διοικούντες της EuroLeague.
מסתמן: הפועל ת"א תקבל רישיון פרנצ'ייז מהיורוליג הנהלת המפעל תתכנס בהמשך החודש, ונראה שהאדומים יקבלו תשובה חיובית למועמדותם. עדיין לא ברור לכמה עונות יהיה הכרטיס המובטח הידיעה המלאה מתוך #הדיסקו 🪩👇 https://t.co/oLj5s6FIoZ— Arale Weisberg (@Aralos10) November 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.