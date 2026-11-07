Euroleague: MVP της αγωνιστικής ο φοβερός Ιφί
Η Παρί είχε επικρατήσει της Εφές και πέτυχε άλλη μια νίκη στη EuroLeague. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να κάνει... παπάδες ο Ναντίρ Ιφί που έχει κέφια το τελευταίο διάστημα.
Ο Γάλλος γκαρντ είχε 28 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, κάτι που του επέτρεψε να συγκεντρώσει 39 μονάδες στην αξιολόγηση. Έχει πάρει φόρα και οδηγεί την Παρί από νίκη σε νίκη.
Η εμφάνιση του κόντρα στην τουρκική ομάδα είχε σαν αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής της Euroleague. Κανείς άλλος κατάφερε να φτάσει τόψο ψηλά στο ranking.
Two Words: Built Different 😤 A truly outstanding performance from @thenadirhifi who’s the MVP of Round 10. MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi 🏆 https://t.co/Ke9xY6jrvA— EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.