Ο Ναντίρ Ιφί εντυπωσίασε κόντρα στην Εφές και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Εuroleague.

Η Παρί είχε επικρατήσει της Εφές και πέτυχε άλλη μια νίκη στη EuroLeague. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να κάνει... παπάδες ο Ναντίρ Ιφί που έχει κέφια το τελευταίο διάστημα.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε 28 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, κάτι που του επέτρεψε να συγκεντρώσει 39 μονάδες στην αξιολόγηση. Έχει πάρει φόρα και οδηγεί την Παρί από νίκη σε νίκη.

Η εμφάνιση του κόντρα στην τουρκική ομάδα είχε σαν αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής της Euroleague. Κανείς άλλος κατάφερε να φτάσει τόψο ψηλά στο ranking.