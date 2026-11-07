Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Πρέπει να καταλάβουμε τι είδους παίκτης είναι ο Κόντσαρ - Αποκτήθηκε με τον Μοντέρο να παίζει»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και το ερυθρόλευκο ντεμπούτο του Τζον Κόντσαρ.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χθες (06/11) στη «Sunel Arena» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο (μόνο 22 πόντοι), πλήγωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να γυρίσουν από το -22 (μείωσαν στο καλάθι), ωστόσο γνώρισαν την ήττα με 62-57 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε την εντός έδρας εμφάνιση των Ερυθρόλευκων, τις αστοχίες που εντόπισε στο παιχνίδι, αλλά και την αστοχία των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα έξω από το ζωγραφιστό και όχι μόνο

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μάλιστα αναφέρθηκε και στον Τζόν Κόντσαρ, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες, τονίζοντας πως είναι ένας πολύ αξιόλογος παίκτης που θα βοηθήσει τα μέγιστα αμυντικά, αλλά όχι τόσο επιθετικά, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως αποκτήθηκε όσο Γιαν Μοντέρο ήταν υγιής και όχι ως αντικαταστάτης του.