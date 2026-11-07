Με 57 πόντους στην επίθεση, Τάιλερ, ώρα να επιστρέψεις!

Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 62-57 στη Sunel Arena για τη 10η αγωνιστική της Euroleague ανέδειξε το επιθετικό πρόβλημα των «ερυθρόλευκων», όταν επιλέγουν ένα μπάσκετ μακριά από τη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με τον Ζαν Μοντέρο εκτός δράσης, τον Εβάν Φουρνιέ ανέτοιμο και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ τιμωρημένο, αναζητείται μια λύση.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε μια ήττα (62-57) που προκαλεί προβληματισμό, όχι τόσο για το αποτέλεσμα, όσο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε επιθετικά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Οι 57 πόντοι που σημείωσε στη Sunel Arena για τη 10η αγωνιστική της Euroleague αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Μια εικόνα που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του τιμωρημένου (η ποινή εκτίεται στις 15 Νοεμβρίου) Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ, καθώς το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό. Μόλις 22 πόντοι σε 20 λεπτά, με τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκει λύσεις, να εκμεταλλεύεται την επιθετική δυσλειτουργία των γηπεδούχων που έκαναν επιθέσεις έξω από τη φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού που επιθυμεί ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 18 πόντων (40-22).

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει. Έβγαλε αντίδραση, ανέβασε την ένταση στην άμυνα, βρήκε πόντους και κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Έφτασε μέχρι το -2, περίπου ενάμιση λεπτό πριν από τη λήξη, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Το τελικό 57-62 ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η προσπάθεια δεν αρκούσε.

Το ζήτημα, όμως, βρίσκεται και πέρα από την αστοχία. Η επιθετική λειτουργία της ομάδας έμοιαζε φτωχή, με περιορισμένες συνεργασίες και αρκετές ατομικές προσπάθειες. Όταν η μπάλα δεν κυκλοφορούσε με την ταχύτητα που απαιτεί η φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι παίκτες αναγκάζονταν να αναζητούν προσωπικές λύσεις. Κάτι που δεν αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κερδίζει ο Ολυμπιακός.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ήταν ο παίκτης που κράτησε επιθετικά την ομάδα του, αλλά δεν μπορούσε να σηκώσει μόνος του όλο το βάρος. Χρειάζεται περισσότερους συμπαίκτες να συμμετέχουν ουσιαστικά στην παραγωγή πόντων, να δημιουργούν και να απειλούν με συνέπεια.

Και εδώ ακριβώς μπαίνει στην εξίσωση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η απουσία του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος σε έξι συμμετοχές είχε 15.5 πόντους και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην περιφερειακή γραμμή. Ο Ολυμπιακός έχασε έναν παίκτη που μπορούσε να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, σε μια περίοδο που η ομάδα χρειάζεται κάθε διαθέσιμη επιθετική λύση.

Η ολοκλήρωση της τιμωρίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ στις 15 Νοεμβρίου αποκτά, επομένως, ξεχωριστή σημασία. Ο Αμερικανός γκαρντ πρέπει να επιστρέψει στο αγωνιστικό πλάνο και να πάρει τον ρόλο που μπορούν να του δώσουν τα χαρακτηριστικά του. Όχι ως μια ακόμη επιλογή, αλλά ως ένα σημαντικό επιθετικό όπλο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Άλλωστε, τα μέχρι τώρα στατιστικά του στη Euroleague δείχνουν τι μπορεί να προσφέρει. Σε πέντε αγώνες, με 18:26 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, έχει 12.6 πόντους, με 62.5% στα δίποντα και 40.7% στα τρίποντα. Προσθέτει ακόμη 1.4 ασίστ και έχει 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτεθεί, η ικανότητά του να δημιουργεί σουτ μετά από ντρίμπλα, να απειλεί από την περιφέρεια και να δίνει προσωπικό σκορ όταν η επίθεση δυσκολεύεται να βρει ρυθμό. Ακριβώς αυτό που έλειψε σε αρκετά διαστήματα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βάλει «νερό στο κρασί του», ώστε να επανεντάξει τον αθλητή στο ρόστερ και να μην τον κάνει να αισθάνεται «ξένο σώμα», έπειτα από όσα συνέβησαν.

Η παρουσία του είναι αναγκαία, φάνηκε αυτό, πόσο μάλιστα από τη στιγμή που βγήκε νοκ άουτ ο Γιαν Μοντέρο, εξαιτίας του τραυματισμού του.

Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ένα καμπανάκι. Οι 57 πόντοι δεν αποτελούν απλώς μια κακή επιθετική βραδιά, αλλά μια υπενθύμιση ότι η ομάδα χρειάζεται περισσότερες αξιόπιστες λύσεις, ειδικά όταν απουσιάζουν σημαντικοί παίκτες.

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν μπορεί να είναι για αρκετά βράδια μόνος του στην επίθεση, ο Εβάν Φουρνιέ φάνηκε ανέτοιμος και υπήρξαν στιγμές που παρέσυρε τους συμπαίκτες του ενέργειες που θύμιζαν μπάσκετ αλάνας, αλλά είναι παίκτης μεγάλης κλάσης που θα επανέρθει γρήγορα μετά την απουσία του λόγω τραυματισμού. Ο Γιαν Μοντέρο βρίσκεται εκτός και η ομάδα καλείται να καλύψει το κενό του. Ο Ντόρσεϊ, λοιπόν, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μια επιλογή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Οι 57 πόντοι φωνάζουν «επιστροφή Ντόρσεϊ»...

ΥΓ: Ο Τζον Κόντσαρ μπορεί να μην σκόραρε, αλλά σε 19:45 λεπτά που έμεινε στο παρκέ έδειξε πως μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αμυντικό «όπλο» στα χέρια του Μπαρτζώκα, με τα 3 ριμπάουντ, τις 2 ασίστ και τις 2 τάπες.

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