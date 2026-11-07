Οι δηλώσεις του Γιώργου Μποζίκα μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena και γνώρισε την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μποζίκας υπογράμμισε ότι με τόσο χαμηλά ποσοστά οι ερυθρόλευκοι δεν θα μπορούσαν να έχουν αξιώσεις για να πάρουν το «ροζ φύλλο» αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μποζίκα:

Για το πρώτο ημίχρονο:

«Μερικές φορές η ανάλυση είναι απλή. Σε αυτό το επίπεδο άμα σουτάρεις τόσο χαμηλά δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις νίκης. Από την άλλη, όταν οδηγείς τον αντίπαλο σε τόσα λάθη είναι δύσκολο να μην κερδίσεις. Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο στην άμυνα είχαμε πολύ καλή εικόνα, και αν εξαιρέσεις τους 14 πόντους που είχαμε δεχθεί από τον Νουόρα, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε κάτι άλλη να πούμε. Αλλά στην επίθεση ήταν σπασμωδική η αντίδρασή μας. Ενώ ξεκινήσαμε καλά και κυκλοφορήσαμε την μπάλα, αστοχήσαμε σε όλα τα ελεύθερα σουτ, εκτός από το πρώτο τρίποντο. Αυτό μας δημιούργησε νευρικότητα και είχαμε σπασμωδικές αντιδράσεις γιατί κυνηγούσαμε και δεν παίζαμε το μπάσκετ που έχουμε προπονηθεί.

Ο λόγος είναι ο αντίθετος από αυτόν που πιστεύουν όλοι. Εμείς μπήκαμε στο ματς με μια τρομερή αυτοπεποίθηση και χαλαρότητα. Όταν δεν έχεις ένταση δεν μπορείς να ευστοχήσεις, να περάσεις τον αντίπαλό σου. Δεν πρέπει να ξεκινάμε έτσι, πρέπει να παίζουμε συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο. Όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι πρέπει να ξεκινάμε τα ματς. Να είμαστε η ομάδα που θα θέτει τον τόνο και θα παίζει πιο δυνατά. Δεν έγινε σήμερα και πρέπει να μάθουμε».

Για την επιστροφή του Ολυμπιακού:

«Είμαστε ομάδα που δεν τα παρατάει. Είμαστε συμπαγείς αλλά ότι έχουμε τόσα κενά διαστήματα πρέπει να μας προβληματίσει. Στο τέλος όταν σπαταλάς τόση ενέργεια για να επιστρέψεις, κάθε σουτ που δέχεσαι είναι μαχαιριά στην καρδιά. Σκόραραν 22 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε από δύο σουτ στο τέλος. Πρέπει να μπαίνουμε με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν έχουμε το μαχαίρι στα δόντια και αυτό πρέπει να αλλάξει».