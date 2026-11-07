Οι δηλώσεις του Ιμπόν Ναβάρο στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας έφυγε με σπουδαίο διπλό στη SUNEL Arena, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 62-57 και σημείωσε την 7η νίκη του στη φετινή EuroLeague. Ο προπονητής των Σέρβων, Ιμπόν Ναβάρο, στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την προσθήκη του Κολόκο, ενώ μίλησε για την επιστροφή των Πειραιωτών στη διεκδίκηση της νίκης, παρόλο που κάποιοι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα δεν είναι στην καλύτερη κατάστασή τους, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ναβάρο:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη απόψε, αλλά και για το γεγονός ότι κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα. Νομίζω ότι είδαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο, θεωρώ ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι μέσα από τα αμυντικά ριμπάουντ και όχι τόσο μέσα από τον περιορισμό των λαθών μας, καθώς σχεδόν το 29% των επιθέσεών μας κατέληγε σε λάθος. Ωστόσο, ισορροπήσαμε την κατάσταση με τα αμυντικά ριμπάουντ, αλλά και με ορισμένα επιθετικά, φτάνοντας να ανανεώνουμε σχεδόν το 45% των επιθέσεών μας. Έτσι, καταφέραμε να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο στα πρώτα 20 λεπτά. Παράλληλα, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε την απαιτούμενη ευστοχία από την περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας παίκτης της ποιότητας του Φουρνιέ δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή βραδιά του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και οι δύο ομάδες άρχισαν να παίζουν με μεγαλύτερη νευρικότητα, θεωρώ ότι η έλλειψη ελέγχου στα αμυντικά ριμπάουντ, σε συνδυασμό με τα λάθη μας, έδωσε στον Ολυμπιακό πολλές ευκαιρίες να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και να σκοράρει από δεύτερες επιθέσεις. Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, πλεονεκτήματα της ομάδας του Ολυμπιακού, που είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία ομάδα της EuroLeague σε αυτόν τον τομέα. Και, φυσικά, στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα, η επιθετικότητα που δείξαμε, κυρίως στην επίθεση, μας βοήθησε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της νίκης».

Για την εμφάνιση του Ολυμπιακού και το ντεφορμάρισμα ορισμένων παικτών:

«Υπάρχουν ορισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού που δεν βρίσκονται στον καλύτερο δυνατό αγωνιστικό ρυθμό και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο παρουσιάζουν αυτές τις επιδόσεις. Κάτι τέτοιο δεν είναι φυσιολογικό, αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητά τους. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο σε μια ομάδα να πεις ότι όλοι οι παίκτες διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με τον ίδιο τρόπο, καθώς ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Γνωρίζαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός θα ανέβαζε την ένταση, τη σκληράδα και τη δύναμη στις επαφές. Περιμέναμε αυτή την αντίδραση και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.

Όταν, όμως, αρχίζεις να κάνεις λάθη, να βρίσκεις ξαφνικά τρία ή τέσσερα ελεύθερα σουτ, να τα χάνεις και στη συνέχεια να βλέπεις την αυτοπεποίθησή σου να μειώνεται, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Γι' αυτό έδωσα συγχαρητήρια στην ομάδα που κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει στη νίκη. Δεν είναι εύκολο, όταν έχεις απέναντί σου τον Ολυμπιακό. Αντιμετωπίζεις μια ομάδα πρωταθλητών. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι πρωταθλητής μόνο επειδή διαθέτει ταλέντο και έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι πρωταθλητής επειδή έχει μάθει να ξεπερνά κάθε είδους εμπόδιο και δυσκολία που μπορεί να συναντήσει στη διάρκεια μιας σεζόν. Ακόμη κι όταν βρίσκεται στο -18 στην έδρα του, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Απέναντι στον Ολυμπιακό τίποτα δεν τελειώνει ποτέ, είτε παίζεις στο γήπεδό του είτε στην έδρα σου. Πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος γι' αυτό. Δυσκολευτήκαμε, αλλά σε κανένα σημείο του αγώνα δεν κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα, κάτι που λειτούργησε υπέρ μας. Δεν μπορείς, όμως, να πεις ότι ολόκληρη η ομάδα αισθάνθηκε ή σκέφτηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός και διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις με τον δικό του τρόπο».

Για τον Κολόκο και αν ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε:

«Ο Κολόκο έφερε στην ομάδα κάτι που μας έλειπε. Έναν παίκτη με την ικανότητα να προστατεύει το καλάθι, να κόβει σουτ, να παίζει πάνω από τη στεφάνη και να κάνει δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων κοντά στο καλάθι. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που είχε στα δύο πρώτα παιχνίδια του, ωστόσο είναι φυσιολογικό αυτή η επίδραση να μην μπορεί να διατηρηθεί πάντα στον ίδιο βαθμό. Έχει προσαρμοστεί, καταλαβαίνει πλέον τα πάντα γύρω από την ομάδα και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να μας βοηθά. Δεν είναι, όμως, εκείνος ο καθοριστικός παράγοντας που εξηγεί το γεγονός ότι η ομάδα παίζει πλέον τόσο καλά. Η ομάδα δούλευε επί τρεις μήνες χωρίς εκείνον. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μας έλειπε αυτό το τελευταίο κομμάτι του παζλ και ο Ντέιβ ήρθε για να το συμπληρώσει. Είμαστε, λοιπόν, απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του».

Για το αν αυτή είναι η χρονιά για να μπει στα play-off ο Ερυθρός:

«Είναι αλήθεια ότι όλοι μιλούν για τα playoffs, όμως δεν γίνεται να βρίσκεσαι μόλις στη 10η αγωνιστική και να σκέφτεσαι ήδη κάτι τέτοιο, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είδατε πώς αντιδράσαμε απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν εκείνος έπαιξε με σκληράδα και σοβαρότητα. Μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίθεση, αλλά παρ' όλα αυτά αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Αυτό ακριβώς πρέπει να μας απασχολεί: πώς θα βελτιωθούμε σε αυτούς τους τομείς και όχι το πού θέλουμε να φτάσουμε. Αν σκέφτεσαι μόνο τον στόχο, χωρίς να επικεντρώνεσαι σε όσα πρέπει να κάνεις για να τον πετύχεις, τότε δεν πρόκειται να τα καταφέρεις. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όσα πρέπει να κάνουμε καθημερινά, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στα playoffs».