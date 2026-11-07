Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε εκτενώς για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έφυγε με το διπλό (62-57) από τη SUNEL Arena. Ο Εβάν Φουρνιέ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης σε δηλώσεις του, ανέλαβε την ευθύνη για το κάκιστο πρώτο ημίχρονο, αναφέρθηκε στον εκνευρισμένο Γιώργο Μπαρτζώκα στο τάιμ άουτ και τόνισε πόσο σημαντική είναι η πνευματική ετοιμότητα σε κάθε αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φουρνιέ:

Για το τάιμ άουτ που ξέσπασε ο Μπαρτζώκας:

«Όταν χάνεις με 18, ξέρεις ό,τι πρέπει να παίξεις καλύτερα. Ήταν εκνευρισμένος φυσικά».

Για την κατάσταση του ώμου του, την ετοιμότητά του και την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο:

«Είχαμε ένα πολύ κακό επιθετικά πρώτο ημίχρονο και, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήταν κυρίως δική μου ευθύνη. Ήμουν εκτός ρυθμού και αισθάνθηκα ότι χάλασα τον ρυθμό ολόκληρης της ομάδας. Δεν είναι ευχάριστο συναίσθημα, αλλά είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Όταν βρίσκεσαι τόσο πίσω στο σκορ, χρειάζεται να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια για να επιστρέψεις. Δεν μπορείς πάντα να τα καταφέρνεις. Φτάσαμε πολύ κοντά, αλλά τελικά η αντίδρασή μας ήρθε λίγο αργά και δεν ήταν αρκετή».

Για τα χαμηλά ποσοστά του Ολυμπιακού στα τρίποντα, παρά τις πολλές ελεύθερες προσπάθειες:

«Το περίεργο στο μπάσκετ είναι ότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις πνευματικά ένα παιχνίδι επηρεάζει και το πώς σουτάρεις. Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Μπορεί να υπάρχει κούραση ή απλώς να είναι μια κακή βραδιά. Για μένα ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών. Δεν αισθανόμουν καλά μέσα στο παιχνίδι, ήμουν εκτός ρυθμού και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που έχασα τα σουτ μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους».

Για το αν οι συνεχείς τραυματισμοί, οι επιστροφές παικτών και οι αλλαγές στο ρόστερ επηρεάζουν την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού:

«Σίγουρα δεν βοηθούν οι συνεχείς αλλαγές, όμως έχουμε οκτώ παίκτες από την περσινή ομάδα. Έχουμε εμπειρίες μαζί και έχουμε περάσει πολλά. Επομένως, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία. Είμαστε επαγγελματίες. Για παράδειγμα, ο Τζον μπορεί να μην έβαλε τα σουτ του, αλλά έδειχνε καλά και μας βοήθησε. Έχουμε παίκτες που ξέρουν πώς να μπαίνουν και να προσφέρουν αμέσως. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι, ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε καλά και πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν πρόκειται να παίξουμε έτσι και την επόμενη εβδομάδα».