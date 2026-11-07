Ο Τζον Κόντσαρ, που έκανε το ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, μίλησε αμέσως μετά την ήττα των ερυθρόλευκων από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena.

Ο Τζον Κόντσαρ έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό και μετά το πέρας του αγώνα, όπου οι Πειραιώτες ηττήθηκαν με 62-57 μίλησε για τον πρώτο του αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους και στάθηκε στην ωραία ατμόσφαιρα, κάνοντας παράλληλα αυτοκριτική για την κακή του εικόνα στην επίθεση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κόντσαρ:

«Ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Έπρεπε να παίξω καλύτερα στην επίθεση, έπρεπε να βάλω κάποια σουτ για την ομάδα μας. Κάθε κατοχή μετράει εδώ, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Απολαμβάνω αυτού του είδους το παιχνίδι.



Πρέπει να είμαι καλύτερος στην επίθεση και να δίνω πράγματα στην ομάδα. Είναι εξαιρετικός ο Βεζένκοφ το έδειξε και στο τέλος. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη άμυνα για να πάρουμε τη νίκη. Όλοι μου είπαν πως κάθε φάση μετράει, να φέρνω ενέργεια στην ομάδα».