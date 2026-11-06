Βίρτους-Ντουμπάι 75-93: Με πλουραλισμό πέρασε από τη Μπολόνια

Γιάννης Πάλλας
Μφιόντου Καμπενγκέλε
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Επίδειξη δύναμης έκανε η Ντουμπάι επικρατώντας (93-75) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Με το πόδι στο... γκάζι αγωνίστηκε η Ντουμπάι στη Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους, όπου επιβλήθηκε (93-75) της Ιταλικής ομάδας, για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με «όπλο» την επιθετική «πολυφωνία»!

Πέντε παίκτες της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (δεν αγωνίστηκε ο Τόμας Γουόκαπ εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων (Καμπενγκέλε και Ράιτ από 16 πόντους, Σενγκέλια 14 πόντους, Μπέικον 13 πόντους και Οκόμπο 10 πόντους). Την ίδια στιγμή για την Ιταλική ομάδα ο Ντιαρά είχε 19 πόντους, ο Μουρ 15 πόντους και ο Φρέζιερ πρόσθεσε άλλους 12 πόντους.
Η Ντουμπάι πλέον έχει ρεκόρ 7-3, ενώ η Βίρτους έχει απολογισμό 4 νίκες και 6 ήττες ως τώρα στην διοργάνωση.

Βίρτους-Ντουμπάι: Ο αγώνας

Η Ντουμπάι από τα πρώτα λεπτά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Βίρτους και επέβαλλε τον ρυθμό της (17-21 στο 10') αξιοποιώντας τις περισσότερες λύσεις που είχε στη διάθεση του ο Τσάβι Πασκουάλ.

Ο προπονητής της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με πίεση στην άμυνα και παιχνίδι κοντά στο καλάθι με τον Μφιοντού Καμπενγκέλε και τον Τόρνικε Σενγκέλια μπόρεσε να πάρει μια σημαντική διαφορά (34-48 στο 209') στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού προσπαθούσε, αλλά οι λύσεις από τον Ντιαρά και τον Μουρ δεν έφταναν για να μπορέσει να «ροκανίσει» τη διαφορά.

 

Η Ντουμπάι συνέχισε να πιέζει και με το επιμέρους σκορ να είναι 19-28 στο τρίτο 10λεπτο βρέθηκε στο +23 (53-76 στο 30') που της επέτρεψε να αισθάνεται ασφαλής ως το τέλος της αναμέτρησης. Το σκορ που βρήκαν οι γηπεδούχοι από τους Φρέζιερ, Μουρ και Ντιαρά δεν έφτανε για να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή γνωρίζοντας την ήττα από μια πολύ καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα όπως είναι το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… επιβλήθηκε της Βίρτους από την πρώτη περίοδο και δεν της επέτρεψε να την αμφισβητήσει. Η Ντουμπάι ήταν καλύτερη, με περισσότερες λύσεις και δεν αισθάνθηκε να απειλείται σε κανένα σημείο του αγώνα.

MVP O… Ντζάναν Μούσα που τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:57 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μφιοντού Καμπενγκέλε (16 πόντους, 9 ριμπάουντ), Μακίνλει Ράιτ (16 πόντους), Τόρνικε Σενγκέλια (14 πόντους), Ντουέιν Μπέικον (13 πόντους) και Έλι Οκόμπο (10 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αλιού Ντιαρά ήταν καταπληκτικός με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:08 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντέρικ Άλστον έμεινε στους 2 πόντους με 1/7 σουτ σε 16:54 λεπτά σημειώνοντας αρνητικό PIR με το -2.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 22 ασίστ για 14 λάθη της Ντουμπάι και το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (8/17, 47.1%) εξηγούν την ευκολία της επικράτησης της στη Μπολόνια επί της Βίρτους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 34-48, 53-76, 75-93.

Virtus Bologna2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
Head coach: Alex MumbruMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
#Players
0R. Bello16:4220/40.0%0/00.0%2/2100.0%23541203311
1T. Frazier21:43121/1100.0%3/933.3%1/1100.0%022331002415
2M. Carr *20:3942/450.0%0/20.0%0/00.0%01130100014
3K. Kokila13:4231/333.3%0/00.0%1/250.0%10100100132
8W. Moore *28:04153/933.3%2/633.3%3/3100.0%325111002312
9K. Edwards *16:5242/366.7%0/10.0%0/10.0%02200110432
21D. Alston Jr. *16:5421/333.3%0/40.0%0/00.0%0002011101-2
23D. Hackett14:5330/00.0%1/250.0%0/00.0%12300000203
24F. Ferrari08:4500/10.0%0/10.0%0/00.0%0110000010-2
31A. Diarra19:08197/1070.0%0/00.0%5/683.3%527310102530
34B. Klintman15:2872/450.0%1/250.0%0/00.0%12310200501
35M. Diouf *07:1042/366.7%0/00.0%0/00.0%00000010103
Team11200200000
TOTAL200:007521/4546.7%7/2725.9%12/1580.0%1418321761244232169
Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Xavi PascualMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo19:49103/560%1/333.3%2/2100%2/2100%0003331010
2N. Dangubic10:2600/00%0/00%0/00%0/00%123030001
3D. Bacon *28:11136/1346.2%6/966.7%0/40%1/250%0555120013
4J. Blossomgame19:1193/650%2/540%1/1100%2/2100%0111100110
6D. Mintz14:1842/366.7%2/2100%0/10%0/00%1342101112
7K. Prepelic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
13D. Musa *18:5782/450%0/10%2/366.7%2/2100%0445001018
17M. Kabengele *21:39165/955.6%4/757.1%1/250%5/771.4%4590410017
21M. Diakite02:5600/00%0/00%0/00%0/00%00001101-1
23T. Shengelia *22:39146/785.7%5/683.3%1/1100%1/1100%1234440114
25M. Wright IV *28:19166/1154.5%5/862.5%1/333.3%3/3100%0222110014
30F. Petrusev13:3531/333.3%1/333.3%0/00%1/250%123021002
TOTAL200:009334/6155.7%26/4459.1%8/1747.1%17/2181.0%9283722211434112
     

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