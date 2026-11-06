Επίδειξη δύναμης έκανε η Ντουμπάι επικρατώντας (93-75) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Με το πόδι στο... γκάζι αγωνίστηκε η Ντουμπάι στη Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους, όπου επιβλήθηκε (93-75) της Ιταλικής ομάδας, για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με «όπλο» την επιθετική «πολυφωνία»!

Πέντε παίκτες της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (δεν αγωνίστηκε ο Τόμας Γουόκαπ εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων (Καμπενγκέλε και Ράιτ από 16 πόντους, Σενγκέλια 14 πόντους, Μπέικον 13 πόντους και Οκόμπο 10 πόντους). Την ίδια στιγμή για την Ιταλική ομάδα ο Ντιαρά είχε 19 πόντους, ο Μουρ 15 πόντους και ο Φρέζιερ πρόσθεσε άλλους 12 πόντους.

Η Ντουμπάι πλέον έχει ρεκόρ 7-3, ενώ η Βίρτους έχει απολογισμό 4 νίκες και 6 ήττες ως τώρα στην διοργάνωση.

Βίρτους-Ντουμπάι: Ο αγώνας

Η Ντουμπάι από τα πρώτα λεπτά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Βίρτους και επέβαλλε τον ρυθμό της (17-21 στο 10') αξιοποιώντας τις περισσότερες λύσεις που είχε στη διάθεση του ο Τσάβι Πασκουάλ.

Ο προπονητής της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με πίεση στην άμυνα και παιχνίδι κοντά στο καλάθι με τον Μφιοντού Καμπενγκέλε και τον Τόρνικε Σενγκέλια μπόρεσε να πάρει μια σημαντική διαφορά (34-48 στο 209') στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού προσπαθούσε, αλλά οι λύσεις από τον Ντιαρά και τον Μουρ δεν έφταναν για να μπορέσει να «ροκανίσει» τη διαφορά.

Η Ντουμπάι συνέχισε να πιέζει και με το επιμέρους σκορ να είναι 19-28 στο τρίτο 10λεπτο βρέθηκε στο +23 (53-76 στο 30') που της επέτρεψε να αισθάνεται ασφαλής ως το τέλος της αναμέτρησης. Το σκορ που βρήκαν οι γηπεδούχοι από τους Φρέζιερ, Μουρ και Ντιαρά δεν έφτανε για να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή γνωρίζοντας την ήττα από μια πολύ καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα όπως είναι το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… επιβλήθηκε της Βίρτους από την πρώτη περίοδο και δεν της επέτρεψε να την αμφισβητήσει. Η Ντουμπάι ήταν καλύτερη, με περισσότερες λύσεις και δεν αισθάνθηκε να απειλείται σε κανένα σημείο του αγώνα.

MVP O… Ντζάναν Μούσα που τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:57 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μφιοντού Καμπενγκέλε (16 πόντους, 9 ριμπάουντ), Μακίνλει Ράιτ (16 πόντους), Τόρνικε Σενγκέλια (14 πόντους), Ντουέιν Μπέικον (13 πόντους) και Έλι Οκόμπο (10 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αλιού Ντιαρά ήταν καταπληκτικός με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:08 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντέρικ Άλστον έμεινε στους 2 πόντους με 1/7 σουτ σε 16:54 λεπτά σημειώνοντας αρνητικό PIR με το -2.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 22 ασίστ για 14 λάθη της Ντουμπάι και το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (8/17, 47.1%) εξηγούν την ευκολία της επικράτησης της στη Μπολόνια επί της Βίρτους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 34-48, 53-76, 75-93.



Virtus Bologna 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Alex Mumbru MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 0 R. Bello 16:42 2 0/4 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 3 5 4 1 2 0 3 3 1 1 1 T. Frazier 21:43 12 1/1 100.0% 3/9 33.3% 1/1 100.0% 0 2 2 3 3 1 0 0 2 4 15 2 M. Carr * 20:39 4 2/4 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4 3 K. Kokila 13:42 3 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 8 W. Moore * 28:04 15 3/9 33.3% 2/6 33.3% 3/3 100.0% 3 2 5 1 1 1 0 0 2 3 12 9 K. Edwards * 16:52 4 2/3 66.7% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 4 3 2 21 D. Alston Jr. * 16:54 2 1/3 33.3% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 -2 23 D. Hackett 14:53 3 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 3 24 F. Ferrari 08:45 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2 31 A. Diarra 19:08 19 7/10 70.0% 0/0 0.0% 5/6 83.3% 5 2 7 3 1 0 1 0 2 5 30 34 B. Klintman 15:28 7 2/4 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 5 0 1 35 M. Diouf * 07:10 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 Team 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 75 21/45 46.7% 7/27 25.9% 12/15 80.0% 14 18 32 17 6 12 4 4 23 21 69