Οι δηλώσεις του Κρις Τζόουνς στη flash interview μετά τη μεγάλη νίκη του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα του Ολυμπιακού με 62-57.

Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από την έδρα του Ολυμπιακού (62-57) και σημείωσε την έβδομη νίκη του στη φετινή EuroLeague. Ο Κρις Τζόουνς, που πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο στο φινάλε του ματς και έκανε το 62-55, μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην εμπιστοσύνη που του έχει ο προπονητής του αλλά και στο ομαδικό πνεύμα των Σέρβων.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κρις Τζόουνς:

Για το μεγάλο σουτ στο τέλος:

«Δεν είναι το πρώτο στην καριέρα μου. Ήθελα την μπάλα στο τέλος, με πίστεψε ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου. Ήξερα ότι θα πάρω το τελευταίο σουτ. Με πιστεύουν οι προπονητές μου. Έχω αυτοπεποίθηση. Είδα το χρονόμετρο και σούταρα. Είμαι απλώς μέρος της ομάδας που πήρε τη νίκη».

Για το τι ομάδα είναι ο Ερυθρός:

«Επιθετικά θέλουμε να μοιραζόμαστε τη μπάλα και αμυντικά να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είσαι εκεί για τους συμπαίκτες σου. Θέλουμε να παίζουμε ενωμένα και στις δύο πλευρές».