Κόντσαρ: Τι έκανε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή, οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα με 62-57, σε ένα παιχνίδι που «συστήθηκε» στο ευρωπαϊκό κοινό, ο Τζον Κόντσαρ.
Ο 30χρονος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, παρότι ήταν στη 12αδα και στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Κόντσαρ έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά, με τον ίδιο να τελειώνει το ματς με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ και 1 λάθος. Ο Αμερικανός δεν κατάφερε να σκοράρει (0/4 τρίποντα), ωστόσο ήταν πάρα πολύ θετικός στην άμυνα.
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