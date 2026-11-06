Δείτε πότε και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει σε τρίτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague. Υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα στη Sunel Arena με 62-57.

Για την 11η αγωνιστική, έχει μία νέα εντός έδρας υποχρέωση, κόντρα σε μία ποιοτική ομάδα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα υποδεχθούν την Πέμπτη (12/11) την Ντουμπάι BC, με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς αντιμέτωπος του Ολυμπιακού θα είναι ο Τόμας Γουόκαπ, για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Το τζάμπολ για την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC, έχει οριστεί για τις 21:15.