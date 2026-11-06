Ολυμπιακός: Η ώρα, η μέρα και ο επόμενος αντίπαλός του στη EuroLeague
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει σε τρίτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague. Υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα στη Sunel Arena με 62-57.
Για την 11η αγωνιστική, έχει μία νέα εντός έδρας υποχρέωση, κόντρα σε μία ποιοτική ομάδα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα υποδεχθούν την Πέμπτη (12/11) την Ντουμπάι BC, με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς αντιμέτωπος του Ολυμπιακού θα είναι ο Τόμας Γουόκαπ, για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.
Το τζάμπολ για την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC, έχει οριστεί για τις 21:15.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.