Ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, βρίσκεται στη Sunel Arenaγια το παιχνίδι Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας.

Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι στη Sunel Arena, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (LIVE από το Gazzetta) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Εξαιρετικό το κλίμα στο γήπεδο, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν τρομερές σχέσεις. Στα Ανω Λιόσια για αυτό το παιχνίδι, βρίσκεται και ένας θρύλος του τένις.

Ο λόγος για τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει έρθει να δει την αγαπημένη του ομάδα, κόντρα στον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τζόκοβιτς, έχει μετακομίσει στην Αθήνα και είχε βρεθεί πολλές φορές πέρυσι στο ΣΕΦ.

Ο ίδιος, έβγαλε φωτογραφία με τους προέδρους Αγγελόπουλους.