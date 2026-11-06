Ολυμπιακός: Οι Φρόιλερ, Πόποβιτς και Κορδόν στο γήπεδο για το ματς με Ερυθρό Αστέρα
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Οι 2 παίκτες του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και το στέλεχος της πειραϊκής ΠΑΕ είναι παρόντες στο γήπεδο για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Ρέμο Φρόιλερ, Μπάλσα Πόποβιτς καθώς και ο Αντόνιο Κορδόν εκπροσωπούν τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τη διοργάνωση της Euroleague. Ο Ελβετός χαφ με τον διεθνή γκολκίπερ των Πειραιωτών εθεάθησαν μαζί αλλά και φωτογραφήθηκαν πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα μπάσκετ των Πειραιωτών.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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