Οι 2 παίκτες του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και το στέλεχος της πειραϊκής ΠΑΕ είναι παρόντες στο γήπεδο για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Ρέμο Φρόιλερ, Μπάλσα Πόποβιτς καθώς και ο Αντόνιο Κορδόν εκπροσωπούν τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τη διοργάνωση της Euroleague. Ο Ελβετός χαφ με τον διεθνή γκολκίπερ των Πειραιωτών εθεάθησαν μαζί αλλά και φωτογραφήθηκαν πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα μπάσκετ των Πειραιωτών.