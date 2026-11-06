Ολυμπιακός: Το ζέσταμα του Φουρνιέ αλά... γαλλικά (vid)
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta, Novasports Prime) στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο την όγδοη νίκη στον θεσμό.
Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά για τη σημερινή αναμέτρηση από τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά την απουσία του, εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε στον ώμο, πραγματοποίησε την καθιερωμένη ρουτίνα του πριν τον τζάμπολ, υπό τους ήχους γαλλικής μουσικής από τα μεγάφωνα του γηπέδου.
Δείτε το σχετικό video:
👀 Ζέσταμα Φουρνιέ: Βάιμπάρει με γαλλικό τραγούδι που παίζει στα μεγάφωνα! #OlympiacosBC https://t.co/vgJvZW7u4U— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.