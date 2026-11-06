Ο Εβάν Φουρνιέ προετοιμάζεται για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, με άκρως γαλλικό τρόπο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta, Novasports Prime) στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο την όγδοη νίκη στον θεσμό.

Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά για τη σημερινή αναμέτρηση από τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά την απουσία του, εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε στον ώμο, πραγματοποίησε την καθιερωμένη ρουτίνα του πριν τον τζάμπολ, υπό τους ήχους γαλλικής μουσικής από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

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