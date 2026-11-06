Παναθηναϊκός σε Φελντέιν: «Ένας αληθινός ανταγωνιστής, για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειάς μας»

Παναθηναϊκός σε Φελντέιν: «Ένας αληθινός ανταγωνιστής, για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειάς μας»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός σε Φελντέιν: «Ένας αληθινός ανταγωνιστής, για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειάς μας»
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Ο Παναθηναϊκός έστειλε τις δικές του ευχές στον Τζέιμς Φελντέιν μετά την απόφαση του Δομινικανού να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Αντίο» από τα παρκέ σε ηλικία 38 ετών είπε ο Τζέιμς Φελντέιν, ο οποίος την διετία 2015-2017 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 81 συνολικά παιχνίδια.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Δομινικανού για το τέλος της καριέρας του, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έσπευσε να στείλει τις ευχές για την... συνταξιοδότησή του.

«Ένας αληθινός ανταγωνιστής και για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειάς μας. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στην ομάδα μας. Σου ευχόμαστε μόνο χαρά, υγεία και επιτυχίες στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στον Φελντέιν.

Δείτε και την σχετική ανάρτηση στο προφίλ του Φελντέιν

 

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@Photo credits: INTIME
     

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