Οι πρώτες αποφάσεις της Euroleague για τα franchises πλησιάζουν και το σερβικό "SportKlub" αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ, θα είναι μέσα σε αυτά.

Πριν μερικά 24ωρα, το σερβικό "Mozzartsport", μετέφερε ρεπορτάζ που ανέφερε ότι o ΠΑΟΚ διεκδικεί ένα από τα franchises της νέας Euroleague, αλλά δε θα είναι μέσα στις τέσσερις πρώτες ομάδες που θα ανακοινωθούν άμεσα. Σήμερα, η σερβική ιστοσελίδα "SportKlub" σε αναφορά για το μέλλον της Παρτιζάν στη διοργάνωση, τονίζει ότι ο ΠΑΟΚ, μαζί με τη Ντουμπάι, τη Βαλένθια και την Παρί, θα είναι τα 4 πρώτα franchises της νέας εποχής (κάτι που είχε αναφερθεί παλιότερα και Ισπανία, Λιθουανία).

Το ρεπορτάζ των Σέρβων αναφέρει:

«Έχει ήδη αποφασιστεί ότι οι νέες ομάδες που θα γίνουν franchises στη EuroLeague θα είναι η Ντουμπάι, η Παρί, η Βαλένθια και ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες να δαπανήσουν πολλά χρήματα το προσεχές διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μόνιμη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, με το όνομα της Παρτίζαν να αναφέρεται όλο και λιγότερο στις σχετικές συζητήσεις.

Το ποσό που χρειάζεται να καταβάλει η Παρτίζαν ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα χρειαστεί να δώσει ολόκληρο το ποσό αμέσως, ωστόσο η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέσα στο φθινόπωρο και θα ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ».