O Τζέιμς Φελντέιν, ο οποίος αγωνίστηκε την διετία 2015-17 στον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 38 ετών.

Ο Δομινικανός γκαρντ έγινε γνωστός στην Euroleague από την θητεία του στον Παναθηναϊκό τις σεζόν 2015-16 και 2016-17.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 81 παιχνίδια με τους «πράσινους» έχοντας κατά μέσο όρο 7.2 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 48% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 80% στις βολές.

Μετά τον Παναθηναϊκό, ο Τζέιμς Φελντέιν αγωνίστηκε επίσης σε άλλες οκτώ ομάδες και δη σε Ερυθρό Αστέρα, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπέτις, Κουβέιτ, Φορτιτούντο, Χάποελ Τελ Αβίβ, Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν και την τελευταία διετία στην Νασιονάλ της Ουρουγουάης.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο 38χρονος (πια) Φελντέιν ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σε ευχαριστώ, μπάσκετ!

Αποφάσισα και επίσημα να αποσυρθώ από το άθλημα που μου έχει προσφέρει τόσα πολλά στη ζωή μου.

Από την πρώτη στιγμή, το μπάσκετ μού έδωσε μια χαρά που δεν μπορούσα να βρω σε τίποτα άλλο από όσα έκανα. Έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν πάντα το ασφαλές μου καταφύγιο.

Μεγαλώνοντας στους δύσκολους δρόμους του Washington Heights, στη Νέα Υόρκη, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όλα τα μέρη στα οποία θα με ταξίδευε αυτό το παιχνίδι, τους ανθρώπους που θα γνώριζα και τις εμπειρίες που θα είχα την ευλογία να ζήσω.

Το μπάσκετ μού έδωσε ευκαιρίες πέρα από κάθε όνειρο και προσδοκία που θα μπορούσα να έχω. Και γι' αυτό θα του είμαι για πάντα ευγνώμων.

Σε όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής μου, σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας σε όλη αυτή την πορεία.

Το παιχνίδι μπορεί να τελείωσε, όμως οι αναμνήσεις, τα μαθήματα ζωής και η αγάπη μου για το μπάσκετ θα μείνουν για πάντα μαζί μου.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Και σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τους δίνεται η αναγνώριση που αξίζουν: συνεχίστε να προσπαθείτε! Είμαι το καλύτερο παράδειγμα ότι πρέπει να κλείνεις τα αυτιά σου στον θόρυβο και να κυνηγάς τα όνειρά σου!»