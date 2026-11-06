Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι κανονικά διαθέσιμος.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι στη EuroLeague. Την Παρασκευή (06/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο να φτάσει σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα και να μείνει σε τροχιά κορυφής.

Στα ευχάριστα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, είναι ότι ο Εβάν Φουρνιέ είναι κανονικά διαθέσιμος και επιστρέφει μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα στις 16 Οκτωβρίου. Στη δωδεκάδα βρίσκεται και ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Κόντσαρ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς