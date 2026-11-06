Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ βρίσκει στη Βαλένθια τον ρόλο που έψαχνε και υπενθυμίζει σε όλους τις πραγματικές του δυνατότητες.

Πολλοί παίκτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν και άλλοι χρειάζονται απλώς το κατάλληλο περιβάλλον για να αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Ο Τι Τζέι Σορτς φαίνεται πως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η φετινή του παρουσία με τη φανέλα της Βαλένθια αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της Euroleague, καθώς ο βραχύσωμος Αμερικανός πόιντ γκαρντ παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με την περσινή του παρουσία στον Παναθηναϊκό AKTOR εκεί όπου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του και βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο της κριτικής.

Η μεγάλη διαφορά στους αριθμούς: Από τους 8.1 στους 16.9 πόντους μέσο όρο

Η διαφορά στην αγωνιστική του εικόνα αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους αριθμούς. Την περίοδο 2025-26, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Τι Τζέι Σορτς αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 16:06 λεπτά συμμετοχής. Η στατιστική του παρουσία περιορίστηκε στους 8.1 πόντους, στα 1.3 ριμπάουντ και στις 2.9 ασίστ ανά αγώνα, ενώ το PIR του έφτασε μόλις τις 7.9 μονάδες. Μία επίδοση που απείχε σημαντικά από την εικόνα ενός παίκτη ο οποίος είχε αποκτηθεί με την προοπτική να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της περιφερειακής γραμμής των «πρασίνων».

Φέτος, ωστόσο, στη Βαλένθια, η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική. Σε 10 συμμετοχές στην Euroleague, ο Αμερικανός μετρά 16.9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά παιχνίδι, με το PIR του να εκτοξεύεται στις 20.4 μονάδες. Παράλληλα, ο χρόνος συμμετοχής του έχει αυξηθεί στα 23:18 λεπτά. Με άλλα λόγια, σκοράρει περισσότερους από τους διπλάσιους πόντους σε σχέση με την περσινή του παρουσία στην ελληνική ομάδα, σχεδόν διπλασιάζει τις ασίστ του και υπερδιπλασιάζει την αξιολόγησή του. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για έναν παίκτη που παίρνει περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, αλλά για έναν γκαρντ που έχει αναβαθμίσει συνολικά την επιρροή του στο παιχνίδι.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εκτελεστική του αποτελεσματικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτελεστική του αποτελεσματικότητα. Πέρυσι, το 48.6% στα δίποντα και το 29.2% στα τρίποντα αποτελούσαν δύο στοιχεία που περιόριζαν την επιθετική του συνεισφορά. Φέτος, τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν ανέβει στο 55.3% και στο εντυπωσιακό 53.8%, ενώ στις βολές διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα, με 72.3% έναντι 71.7% την προηγούμενη χρονιά.

Ασφαλώς, το ποσοστό του στα τρίποντα χρειάζεται μεγαλύτερο δείγμα για να αξιολογηθεί με ασφάλεια, καθώς προκύπτει από μόλις 13 προσπάθειες. Ωστόσο, η συνολική βελτίωση στην εκτέλεσή του είναι εμφανής και συμβάλλει καθοριστικά στην εικόνα που παρουσιάζει στο παρκέ με τη φανέλα της Βαλένθια.

Δεν σκοράρει απλώς περισσότερο, αλλά δημιουργεί και για τους συμπαίκτες του

Το σημαντικότερο, όμως, στοιχείο δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο σκοράρισμα. Οι 5.6 ασίστ ανά παιχνίδι δείχνουν έναν Τι Τζέι Σορτς που δεν περιορίζεται στην προσωπική του παραγωγικότητα, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και στην οργάνωση της επίθεσης. Έχει περισσότερες μπάλες στα χέρια του, μεγαλύτερη ευθύνη στη λήψη αποφάσεων και τη δυνατότητα να επηρεάζει τον ρυθμό της ομάδας.

Στη Βαλένθια μοιάζει να έχει βρει έναν ρόλο που του επιτρέπει να αξιοποιεί τα βασικά αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόζει διαρκώς το παιχνίδι του στις ανάγκες ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιφερειακού rotation.

Η διαφορά του ρόλου του σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία της σύγκρισης με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» διαθέτουν ένα ρόστερ υψηλών απαιτήσεων, με αρκετές επιθετικές επιλογές και σημαντική παρουσία στην περιφέρεια. Ο Τι Τζέι Σορτς, από την πλευρά του, είναι ένας γκαρντ που χρειάζεται ρυθμό, πρωτοβουλίες και την μπάλα στα χέρια του για να αναδείξει τις δημιουργικές και εκτελεστικές του αρετές.

Την περσινή σεζόν δεν κατάφερε να βρει τη σταθερότητα που χρειαζόταν, ενώ ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του δεν τον βοήθησε να αποκτήσει την απαραίτητη αγωνιστική συνέχεια. Στη Βαλένθια, αντίθετα, έχει μεγαλύτερο περιθώριο δράσης και σαφώς πιο ενεργό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ο Σορτς ως πρωταγωνιστής σε μια Βαλένθια που εντυπωσιάζει

Η φετινή εικόνα της ισπανικής ομάδας κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την παρουσία του. Μετά τις πρώτες δέκα αγωνιστικές βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 7-3, έχοντας σημειώσει 951 πόντους και παρουσιάζοντας μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης.

Ο Τι Τζέι Σορτς αποτελεί βασικό γρανάζι αυτής της λειτουργίας, χωρίς, φυσικά, να είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Ο Άρμονι Μπρουκς επιτυγχάνει 14.9 πόντους ανά παιχνίδι, ο Νίκολα Μίροτιτς 13 πόντους και ο Κάμερον Τέιλορ 11.9 πόντους, συνθέτοντας μαζί του ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό επιθετικό σύνολο. Η ύπαρξη αυτών των λύσεων είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει στον Αμερικανό να δημιουργεί και να εκτελεί χωρίς να επωμίζεται αποκλειστικά το βάρος της επίθεσης.

Είναι νωρίς για συμπεράσματα;

Βέβαια, θα ήταν βιαστικό να θεωρήσουμε ότι οι φετινοί αριθμοί του θα διατηρηθούν απαραίτητα σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι δέκα αγώνες αποτελούν ένα μικρό δείγμα σε σύγκριση με τις 43 περσινές συμμετοχές του στον Παναθηναϊκό. Το ζητούμενο για τον ίδιο είναι να διατηρήσει τη σταθερότητά του, να συνεχίσει να παίρνει σωστές αποφάσεις και να αποδείξει ότι η φετινή του εικόνα δεν αποτελεί απλώς ένα εξαιρετικό ξεκίνημα.

Τελικά, μήπως το πρόβλημα δεν ήταν ο ίδιος ο παίκτης;

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν ο Τι Τζέι Σορτς ήταν τελικά τόσο καλός παίκτης όσο πίστευαν όλοι όταν ήρθε στην Αθήνα, έχοντας κάνει πράγματα και θαύματα πριν. Η απάντηση είναι πως οι δυνατότητές του δεν εξαφανίστηκαν ποτέ. Αυτό που άλλαξε είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να αγωνιστεί, ο ρόλος που έχει στην ομάδα και η εμπιστοσύνη που φαίνεται να απολαμβάνει. Η περσινή του παρουσία στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να διαγραφεί, ούτε όμως και να αποτελεί τη μοναδική βάση αξιολόγησής του ως παίκτη.

Ίσως, τελικά, η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση αυτής της ιστορίας να μην αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον Αμερικανό, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε έναν παίκτη όταν δεν αποδίδει σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπάρχουν για εκείνον. Γιατί ο Σορτς δεν μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε έναν διαφορετικό μπασκετμπολίστα. Εξακολουθεί να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά, τις ίδιες αρετές, αλλά και τις ίδιες αδυναμίες. Απλώς, στη Βαλένθια φαίνεται να έχει βρει τις συνθήκες που του επιτρέπουν να παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Και κάπως έτσι, η συζήτηση αλλάζει κατεύθυνση. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο Τι Τζέι Σορτς είναι καλός παίκτης. Η φετινή του παρουσία δίνει μια αρκετά πειστική απάντηση. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο Παναθηναϊκός κατάφερε ποτέ να αξιοποιήσει τον παίκτη που απέκτησε. Και όσο ο Αμερικανός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Βαλένθια, τόσο περισσότερο αυτή η συζήτηση θα παραμένει ανοιχτή...

