Παναθηναϊκός: Οι αντιδράσεις Σλούκα και Διαμαντίδη στο «θρίλερ» με τη Ρεάλ (vid)
Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Μαδρίτη επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, που εξελίχθηκε σε μπασκετική... παράσταση.
Οι Πράσινοι «έσπασαν» το σερί των 11 νικηφόρων αγώνων της Βασίλισσας σε όλες τις διοργανώσεις και διατηρήθηκαν στην κορυφή της κατάταξης. Κατά τη διάρκεια του ματς, λογαριασμός στο TikTok κατέγραψε τις αντιδράσεις του Διαμαντίδη στο «θρίλερ» της ισπανικής πρωτεύουσας, με τον πάλαι ποτέ θρύλο του Παναθηναϊκού να έχει διάλογο με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος από την πλευρά του έζησε την αναμέτρηση με τον δικό του τρόπο.
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