Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Λίγο πριν ξεκινήσει ο ευρωπαϊκός «Γολγοθάς» του Παναθηναϊκού με τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδι εκτός έδρας, έχει να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο «T-Center» την Παρασκευή 13/11.
Όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν από σήμερα (6/11) να προμηθευτούν τα μεμονωμένα εισιτήρια γι' αυτό το παιχνίδι.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην FC Barcelona (13/11, 21.15), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά από μια σημαντική νίκη στη Μαδρίτη, η αγωνιστική δράση της EuroLeague επιστρέφει στο σπίτι μας και το Telekom Center Athens σας περιμένει!
Ήρθε η ώρα να γεμίσουμε ξανά το «σπίτι μας» για μία ακόμα σημαντική αναμέτρηση και να ενώσουμε τις φωνές μας, που θα δώσουν την ώθηση στην ομάδα για ακόμα μία νίκη.
Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο http://paobc.gr
Αποκτήστε τα εισιτήριά σας εδώ: http://more.com/gr-el/tickets/sports/kae-panathinaikos-aktor-eisitiria-agonon-2026-2027
#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment»
𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗔𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 ☘️🎫 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην FC Barcelona (13/11, 21.15), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά από μια σημαντική νίκη στη Μαδρίτη, η αγωνιστική δράση της EuroLeague επιστρέφει στο σπίτι μας και το Telekom Center Athens σας περιμένει! Ήρθε η ώρα να γεμίσουμε ξανά το «σπίτι μας» για μία ακόμα σημαντική αναμέτρηση και να ενώσουμε τις φωνές μας, που θα δώσουν την ώθηση στην ομάδα για ακόμα μία νίκη. Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο https://t.co/J8BD32QBRY Αποκτήστε τα εισιτήριά σας εδώ: https://t.co/g58KZIVlVS #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 6, 2026
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