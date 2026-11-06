H επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ: Μία «καυτή πατάτα» που δεν θέλει κανείς ή μύθος;

Το Gazzetta ανοίγει τον φάκελο των επερχόμενων εκλογών της ΕΟΚ, εν μέσω του πρωτοφανούς σκανδάλου περί χειραγώγησης αγώνων που έκρινε προφυλακιστέο τον Βαγγέλη Λιόλιο. Τι λένε οι προεκλογικές «ζυμώσεις», ποια ονόματα ακούγονται και και πότε θα «κλειδώσουν» οι υποψήφιοι.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης

Φτάσαμε αισίως 45 μέρες πριν από τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου και σιγά-σιγά οι διερευνητικές επαφές που άρχισαν άμα την προκήρυξή τους, αρχίζουν να φέρνουν στο φως τα πρώτα ονόματα.

Εκεί, λοιπόν, που η ανάδειξη νέου προέδρου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου στις 25 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν κριθεί προφυλακιστέος για το “Basketgate”), έμοιαζε με μία «καυτή πατάτα» για την οποία μόνο ο Παναγιώτης Φασούλας είχε εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον (για 3η φορά), τα πράγματα αρχίζουν πλέον και ξεκαθαρίζουν.

Αν και μέχρι την ημερομηνία που εκπνέει η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων (12 Δεκέμβρη), δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία ακόμη με την άτυπη στήριξη της Πολιτείας.

Ας ξετυλίξουμε, όμως, το κουβάρι της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζει το ελληνικό μπασκετικό οικοσύστημα εδώ και περίπου 15 μέρες, μετά τις συλλήψεις του επί 5 χρόνια «ισχυρού του άνδρα», ενός εξωδιοικητικού στενού συνεργάτη και τεσσάρων πρώην και νυν διαιτητών, οι οποίοι ελέγχονται για τις κατηγορίες χειραγώγησης αγώνων, δωροληψίας και δωροδοκίας.

Ο μοναδικός που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του

Ο Παναγιώτης Φασούλας είναι ο πρώτος που έχει δημοσιοποιήσει την συμμετοχή του στις αρχαιρεσίες της 20ης Δεκέμβρη. Η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, άλλωστε, συμμετείχε και στις δύο προηγούμενες εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος (το 2021 εξελέγη στο Δ.Σ. ως επικεφαλής της παράταξης που ηττήθηκε και το 2024 δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να εκλεγεί ως μέλος) και παρ' ότι δήλωσε πρόθυμος ακόμη και παίξει υποστηρικτικό ρόλο σε ένα ενωτικό σχήμα, όλα δείχνουν ότι θα ηγηθεί μίας παράταξης.

Το άνοιγμα που έκανε προς τον Παναγιώτη Γιαννάκη δεν βρήκε ανταπόκριση, γιατί ο «δράκος» δήλωσε αρνητικός ως προς το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος πρόεδρος ή μέλος, οπότε ο βετεράνος διεθνής σέντερ και εκ των ιερών τεράτων του αθλήματος (από την γενιά του '87) συνεχίζει τις επαφές του με τα σωματεία και με μπασκετανθρώπους που θέλουν να τον ακολουθήσουν.

Ο Μάνος Παπαδόπουλος και ο Τάσος Δελημπαλταδάκης

Από 'κει και πέρα, έγκυρες αλλά ανεπίσημες για την ώρα πηγές, αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αλλά και general manager της ομάδας (νυν σύμβουλος του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάϊ), Μάνος Παπαδόπουλος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος.

Ο πολύπειρος παράγοντας που σε μία διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών, έχει περάσει απ' όλα τα πόστα στο επαγγελματικό μπάσκετ, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των συζητήσεων με ανθρώπους του χώρου και παρ' ότι την δεδομένη στιγμή τίποτε δεν είναι ανακοινώσιμο, ο ίδιος δεν απορρίπτει την προοπτική να είναι υποψήφιος.

Αν κι εφόσον αποφασίσει να κατέβει, στο πλευρό του ως δεξί χέρι, δεν αποκλείεται να βρεθεί ο τέως ατζέντης και νυν σύμβουλος της ΕΟΚ, Τάσος Δελημπαλταδάκης, ο οποίος τους τελευταίους μήνες εκτελεί και χρέη general manager στην φιλόδοξη προσπάθεια ολικης επαναφοράς που επιχειρεί ο Σπόρτινγκ.

Ο πρώην υπεύθυνος της Elite League στην πρώτη θητεία του Βαγγέλη Λιόλιου έχει συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό, ίδρυσε πρόσφατα το μπασκετικό κίνημα «Όραμα» και δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να κατέβει και μόνος του στην περίπτωση που δεν ευωδοθεί η συνεργασία του με τον παλιόφιλό του, Μάνο Παπαδόπουλο.

Ο “Λάζος”, οι λοιπές μπασκετικές προσωπικότητες και ο άγνωστος Χ

Σε διαδικασία επεξεργασίας της απόφασής του για να κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος, βρίσκεται ένας ακόμη βετεράνος διεθνής σέντερ, με σπουδαία καριέρα σε διασυλλογικό επίπεδο και προσφορά στην Εθνική ομάδα.

Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο του ΠΣΑΚ, Λάζαρο Παπαδόπουλο, ο οποίος έστειλε επιστολή σε όλα τα σωματεία με στόχο να καταγράψει τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο “Λάζος” ενημερώνεται για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ερασιτεχνική βαθμίδα του αθλήματος και καταγράφει όλα τα δεδομένα, αλλά για την ώρα δηλώνει ακόμη επιφυλακτικός στο στενό του περιβάλλον.

Ενδιαφέρον ως προς τις εξελίξεις και τις κρίσιμες ώρες που περνάει το άθλημα στην Ελλάδα, έχουν εκδηλώσει σε διερευνητικό αρχικά επίπεδο και άλλοι βετεράνοι διεθνείς παίκτες (Νίκος Οικονόμου) και μη (Μπάνε Πρέλεβιτς), αλλά και διοικητικοί παράγοντες (όπως ο νυν πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου), ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και βολιδοσκοπήθηκαν χωρίς να το προκαλέσουν και χωρίς να εκδηλώσουν την διάθεση να ασχοληθούν (Γιαννάκης, Ρεντζιάς, Μπουρούσης, Ζομπανάκης, Γλυνιαδάκης και Ντικούδης).

Για το τέλος αφήσαμε τις πηγές εκείνες που χωρίς ακόμη να επιβεβαιώνονται, αναφέρουν την πρόθεση της Πολιτείας να αναζητησει υποφήφιο κοινής αποδοχής που θα εγγυηθεί την ενότητα, θα μπορεσει να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στην μετά Λιόλιου εποχή και θα ηγηθεί της ομοσπονδίας μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2028.