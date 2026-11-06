Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς πετυχαίνει τη σερβική ομάδα στα καλύτερά της, από την αρχή της σεζόν.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του ένα απαιτητικό παιχνίδι. Για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, θα υποδεχθεί στη Sunel Arena τον Ερυθρό Αστέρα (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta), με στόχο την τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη.

Ένα παιχνίδι που πάντα είναι ιδιαίτερο, είτε γίνεται στην Ελλάδα, είτε στη Σερβία, λόγω των σχέσεων που έχουν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός, αντιμετώπισε δύο φορές τον Ερυθρό Αστέρα στα φιλικά προετοιμασίας και έχει το 2/2, όμως τα πράγματα από τότε, είναι τελείως διαφορετικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, είχαν αποκτήσει το καλοκαίρι, τον Ιμπόν Ναβάρο. Όπως είναι λογικό, νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να φανεί η δουλειά του. Ο Ερυθρός Αστέρας, έχει κρατήσει αρκετούς σημαντικούς παίκτες από πέρυσι και έχει έναν δυνατό κορμό. Με πιο πρόσφατη προσθήκη αυτή του Κρίστιαν Κολοκό, δείχνει ότι μπορεί να βάλει δύσκολα, σε οποιαδήποτε ομάδα.

Η δύναμη στα ριμπάουντ και το σερί με 100αρες

Μετά από εννιά αγωνιστικές στη EuroLeague, ο Αστέρας έχει ρεκόρ 6-3 και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, με μία νίκη λιγότερη από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Οι Σέρβοι βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ, καθώς μετράνε τέσσερις διαδοχικές νίκες, σε όλες τις διοργανώσεις. Οι τρεις τελευταίες, ήταν με 100αρες, κόντρα σε Μακάμπι και Μπάγερν στην Ευρωλίγκα και κόντρα στη Σιρόκι στο πρωτάθλημα. Γενικά, με βάση τα αποτελέσματά του, όταν πάντα το παιχνίδι σε υψηλό σκορ και αναγκάζει τον αντίπαλο να παίξει επιθετικά, παίρνει συνήθως το αποτέλεσμα που θέλει.

Η μεγάλη δύναμη του Ερυθρού Αστέρα, είναι στα ριμπάουντ. Είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα της λίγκας στα συνολικά ριμπάουντ (39.6 ανά αγώνα), ενώ είναι η κορυφαία ομάδα στα αμυντικά ριμπάουντ, με μέσο όρο 26.6 ανά αγώνα. Ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να προσέξει αυτό τον παράγοντα και να βοηθήσουν οι ψηλοί του. Σημαντικό το γεγονός ότι ο κορυφαίος ριμπάουντερ των Πειραιωτών (και νούμερο ένα στην περσινή σεζόν), Νίκολα Μιλουτίνοφ, είναι κανονικά διαθέσιμος, ενώ άπαντες στη front line (Χολ, Τζόουνς, Βεζένκοβ, Εντζάι), θα αγωνιστούν.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα πρέπει να ρίξουν βαρύτητα στην άμυνα, προκειμένου να έχουν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και να περιορίσουν παίκτες όπως οι Νουόρα, Μπάτλερ και Κολοκό, που δείχνουν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Στο περσινό παιχνίδι στην Ελλάδα για τη EuroLeague, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη με 92-86, για την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που είχε ξεχωρίσει ο Σάσα Βεζένκοβ με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 33 λεπτά.