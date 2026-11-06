Μεγαλύτερο από το αρχικά αναμενόμενο φαίνεται πως θα είναι το διάστημα απουσίας του Ντέβιν Μπούκερ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς η αποθεραπεία του ενδέχεται να διαρκέσει πάνω από τρεις μήνες.

Η Αρμάνι Μιλάνο καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Ντέβιν Μπούκερ για σημαντικό χρονικό διάστημα, με τα νεότερα δεδομένα να δείχνουν πως η επιστροφή του στα παρκέ μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με το «BasketNews», ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού μηρού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, ενδέχεται να χρειαστεί πάνω από τρεις μήνες για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα του Μιλάνου, η οποία έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει την αγορά, αναζητώντας έναν παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό στη φροντ λάιν.

Ο Μπούκερ μετρά φέτος στην EuroLeague 6,1 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 16 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Η παρουσία του, πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία και στο αμυντικό κομμάτι, καθώς διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη αμυντική αξιολόγηση στο ρόστερ της Αρμάνι.