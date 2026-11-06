Η έντονη κριτική για τον κατήφορο της Αρμάνι Μιλάνο αγγίζει πλέον τη διοίκηση της ομάδας, με τα Ιταλικά ΜΜΕ να βάζουν στο στόχαστρο τον πρόεδρο, Λεο Ντελ Όρκο και τον General Manager, Χρήστο Σταυρόπουλο.

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Αρμάνι στη φετινή EuroLeague συνεχίστηκε και απέναντι στη Βαλένθια, όπου το αγωνιστικό black out της ομάδας στο 4ο δεκάλεπτο έφερε την ένατη ήττα της ομάδας σε 10 αγωνιστικές.

Η επόμενη μέρα όπως είναι φυσικό εντείνει την εσωστρέφεια στους πρωταθλητές Ιταλίας, που βλέπουν μια ακόμα σεζόν σημαντικών επενδύσεων να πηγαίνει στράφι, και επιπλέον τον ιταλικό τύπο να ασκεί για πρώτη φορά έντονη κριτική στους ιθύνοντες του συλλόγου.

Η τελευταία θέση στη βαθμολογία είναι το αποτέλεσμα ακριβώς όσων έχει τονίσει επανειλημμένα ο Ποέτα, της μη συγκέντρωσης της ομάδας στο αγωνιστικό πλάνο για χρονικό διάστημα που αρκεί για να φύγει η ομάδα του νικήτρια από το γήπεδο. Και φυσικά της... απουσίας και μηδενικής επιρροής που έχουν παίκτες όπως ο Άλεκ Πίτερς στους οποίους βασίστηκε ο φετινός αγωνιστικός σχεδιασμός.

Για τον Ποέτα και τους παίκτες η κριτική ήταν έντονη το προηγούμενο διάστημα στην Ιταλία, πλέον όμως στο κάδρο μπαίνει για τα καλά και η διοίκηση της ομάδας, όσο εκείνη δεν προβαίνει σε απαραίτητες κινήσεις για τη στήριξη αλλά και ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Λεο Ντελ Όρκο, καθώς και ο General Manager Χρήστος Σταυρόπουλος, βρέθηκαν στο στόχαστρο του ιταλικού τύπου στο πλαίσιο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην εποχή μετά τον Μεσίνα που είχε τον συγκεντρωτικό ρόλο του President of Basketball Operations.

Η ιταλική ιστοσελίδα Pianeta Basket αναφέρει χαρακτηριστικά πως μετά την όγδοη συνεχόμενη ήττα στη Euroleague o προπονητής κακώς βρέθηκε μόνος του στη συνέντευξη τύπου και πως η διοίκηση οφείλει να ξεκαθαρίσει- εν μέσω φημών- αν σκοπεύει να τον στηρίξει τόσο απέναντι στα ΜΜΕ όσο και απέναντι στους ίδιους τους παίκτες, ενημερώνοντας παράλληλα τους φίλους της ομάδας.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο: «η ιεραρχία και η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων, που κατά τη διάρκεια των έξι χρόνων του Μεσίνα είχαν θολώσει εξαιτίας του απόλυτου ελέγχου που ασκούσε ο ίδιος, πρέπει να αποκατασταθούν. Η φυσιολογική εσωτερική και εξωτερική λειτουργία ενός συλλόγου απαιτεί οι θεσμικοί εκπρόσωποί του να είναι ορατοί και να αναλαμβάνουν τον ρόλο τους. Και σήμερα, στην Ολίμπια Μιλάνο, υπάρχει μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος (εννοεί τον Ποέτα)».

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αιχμηρή αναφορά στην ατάκα του Σταυρόπουλου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας: «Η αγορά είναι τρελή, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι: δεν με ενοχλεί να είμαστε αουτσάιντερ», με τον δημοσιογράφο να αναρωτιέται: «Η σημαντικότερη ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας, ενταγμένη στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο του πιο εμβληματικού οίκου μόδας των τελευταίων πενήντα ετών παγκοσμίως, με το πρωτάθλημα στο στήθος της φανέλας της και με το μεγαλύτερο μπάτζετ μεταξύ των ιταλικών ομάδων, είναι αουτσάιντερ;».