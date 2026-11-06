Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της EuroLeague, έχοντας μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η στροφή της διοργάνωσης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη SUNEL Arena και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μέχρι στιγμής απολογισμό 7 νικών και 2 ηττών, ενώ οι Σέρβοι ακολουθούν με ρεκόρ 6-3, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη βαθμολογική τους θέση και δεδομένης της σύνδεσης και του δεσμού ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων.

Στα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να επιστρέψει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, την ώρα που ο Τζον Κόντσαρ ετοιμάζεται να κάνει και ίδιος το αγωνιστικό του ντεμπούτο.