EuroLeague: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της EuroLeague, έχοντας μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η στροφή της διοργάνωσης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη SUNEL Arena και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μέχρι στιγμής απολογισμό 7 νικών και 2 ηττών, ενώ οι Σέρβοι ακολουθούν με ρεκόρ 6-3, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη βαθμολογική τους θέση και δεδομένης της σύνδεσης και του δεσμού ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων.
Στα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να επιστρέψει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, την ώρα που ο Τζον Κόντσαρ ετοιμάζεται να κάνει και ίδιος το αγωνιστικό του ντεμπούτο.
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