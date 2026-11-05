Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ σε ουδέτερη έδρα στη Βουλγαρία με 93-90, για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Με... καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-90 και πέτυχε την 6η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Σέκουλιτς έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να επιβληθεί των Ισραηλινών, έχοντας ως κορυφαίο τον Μπριθουέλα που πέτυχε το τελευταίο καλάθι για την ομάδα του και συνολικά σκόραρε 22 πόντους.

Ο Μίσιτς αστόχησε σε τρίποντο από τα 9 μέτρα, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Ο Σέρβος ήταν τρομερός, έχοντας 24 πόντους και 7 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν ο Μπράιαντ με 25 πόντους.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Η εξέλιξη του αγώνα

Η ευστοχία της Χάποελ Τελ Αβίβ (5/6 δίποντα) ήταν το στοιχείο που της έδωσε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (13-6, 4'), ενώ λίγο αργότερα ο Μίσιτς έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή, έπειτα από εύστοχο σουτ τριών πόντων (16-6, 5').

Look out below! 😳 @Joshnebo went UP to catch the lob from @5Alive_ and finish strong above the rim 😤 @FCBbasket | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/mPf5eNeQ0i November 5, 2026

Οδεύοντας προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, η Μπαρτσελόνα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να... ψαλιδίσει τη διαφορά, με τον Πάντερ να διαμορφώνει το (21-19, 9).

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ, βάζοντας αλλεπάλληλα καλάθια στο μπροστινό μέρος του παρκέ (28-27, 13'), ενώ χάρη στα ριμπάουντ (18) και της καλής κυκλοφορίας στην επίθεση, η Μπαρτσελόνα μπόρεσε να προσπεράσει (31-32, 14').

Ο ίδιος ρυθμός συνεχίστηκε και προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν των αμυνών και τον Ρόμπινσον να στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες στους 46 πόντους (46-46, 20').

𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐁𝐈𝐍𝐒𝐎𝐍 😮‍💨 https://t.co/7fGKKDZR8Z — Barça Basket (@FCBbasket) November 5, 2026

Μετά την ανάπαυλα η Χάποελ Τελ Αβίβ δυνάμωσε την άμυνά της και βρήκε σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, φορώντας με φάουλ τους παίκτες της Μπαρτσελόνα και πήρε... αέρα οκτώ πόντων (57-49, 23'), έπειτα από βολές του Μπράιαντ.

Η αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα!

Η ισπανική ομάδα στη συνέχεια παρουσίασε βελτιωμένο πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ και αντέδρασε. Μετά από καλή κυκλοφορία μείωσε στον πόντο (60-59, 24'), με εύστοχο τρίποντο του Ουμούντε, ενώ λίγο αργότερα ο Μπριθουέλα με πέντε συνεχόμενους δικούς του πόντους διαμόρφωσε το (60-64, 27'). Το επιμέρους σερί της ομάδας του Σέκουλιτς συνέχισε να... τρέχει (2-20!), καθώς ο Ευμπουομουάν έκανε το (60-69, 28'). Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται μπροστά με +9 (64-73), έπειτα από τρομερό κάρφωμα του Νίμπο.

🔥 @_dariobrizuela 🔥 https://t.co/DhWTzK9ACt — Barça Basket (@FCBbasket) November 5, 2026

Ο Ρόμπισον άνοιξε... λογαριασμό για τους Ισπανούς στην τελευταία περίοδο με εύστοχο τρίποντο (64-76, 31'), ενώ ο Μάρτιν... εκτόξευσε τη διαφορά στους 14 πόντους (64-78, 32').

Η Χάποελ έκανε σερί (9-2) και μπόρεσε να μειώσει (73-82, 34'), έπειτα από τρίποντο του Μίσιτς, ωστόσο στη συνέχεια είχε βιαστικές αποφάσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και έχασε την ευκαιρία να... ψαλιδίσει περαιτέρω την απόσταση του σκορ, με την Μπαρτσελόνα να το εκμεταλλεύεται και να παίρνει εκ νέου διψήφια διαφορά (73-85, 35 )

Recuperació i cap a dins! Quin equip 👏 https://t.co/Ab55xUI47c — Barça Basket (@FCBbasket) November 5, 2026

Ο Μπράιαντ με εύστοχο τρίποντο μπόρεσε να μειώσει (78-85, 36'), βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος διαμόρφωσε το (80-87, 37'), ωστόσο ο Ευμπουομουάν είχε απάντηση για την ομάδα του, κάνοντας το (80-89, 38').

Ο Ευμπουομουάν αστόχησε σε τρίποντο και ο ΛεΝτέι απάντησε με εύστοχο τρίποντο, διαμορφώνοντας το (85-89, 39'), κάνοντας το φινάλε... δραματικό. Ο Ρόμπινσον είχε αντίθετη άποψη και σκόραρε για την Μπαρτσελόνα, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του (85-91), με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Μίσιτς έβαλε τρίποντο και διαμόρφωσε το (88-91) και στη συνέχεια η Χάποελ έκλεψε την μπάλα, κερδίζοντας φάουλ για βολές με 28.8 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Μπράιαντ ευστόχησε και στις δύο (90-91), με 24 δευτερόλεπτα στην διάθεση της Μπαρτσελόνα. Η Χάποελ δεν έκανε φάουλ και ο Μπριθουέλα σκόραρε, κάνοντας το (90-93, 40'), με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Μίσιτς αστόχησε σε τρίποντο από τα 9 μέτρα και η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την 6η νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 46-46, 64-73, 90-93

MVP ΗΤΑΝ Ο...Ντάριο Μπριθουέλα με 22 πόντους (8/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Ρόμπινσον με 22 πόντους και ο Νίμπο με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Τρομερός ο Ελάιζα Μπράιαντ με 25 πόντους και ο Μίσιτς με 24 πόντους και 7 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Πάρα έμεινε στους 0 πόντους σε 18:30 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το 20-2 επιμέρους σερί της Μπαρτσελόνα στο τρίτο δεκάλεπτο και τα 42 ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα, έναντι 34 της Χάποελ.