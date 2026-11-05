Φενέρ - Μπασκόνια: Ο Πάουελ συστήθηκε στη Euroleague με φοβερό μπλοκ
O Χόρτον Τάκερ ήταν εντυπωσιακός και η Φενέρμπαχτσε έκανε προπόνηση (84-65) κόντρα στην Μπασκόνια για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Ντεμπούτο για τους Τούρκους έκανε ο Ντουάιτ Πάουελ και τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους (1/1 ελεύθερη βολή, 1/1 δίποντο), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 13:44 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα το μπλοκ του ήταν εντυπωσιακό, χτυπώντας και τη μπάλα στο ταμπλό. Στη συνέχεια βοήθησε και τον αντίπαλο του να σηκωθεί. Έκανε σπουδαία δουλειά στον τομέα των ριμπάουντ ο Καναδός.
Chasedown Dwight 😤❌ @DwightPowell33 tracks down Joskimovic for a big block! @FBBasketbol | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/RZjZ8Scb5x— EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2026
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