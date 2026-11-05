Ο Ντουάιτ Πάουελ έκανε αισθητή την παρουσία του στο ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα της Φενέρ.

O Χόρτον Τάκερ ήταν εντυπωσιακός και η Φενέρμπαχτσε έκανε προπόνηση (84-65) κόντρα στην Μπασκόνια για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Ντεμπούτο για τους Τούρκους έκανε ο Ντουάιτ Πάουελ και τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους (1/1 ελεύθερη βολή, 1/1 δίποντο), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 13:44 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα το μπλοκ του ήταν εντυπωσιακό, χτυπώντας και τη μπάλα στο ταμπλό. Στη συνέχεια βοήθησε και τον αντίπαλο του να σηκωθεί. Έκανε σπουδαία δουλειά στον τομέα των ριμπάουντ ο Καναδός.