Με τον Κρις Τζόουνς στην οργάνωση, τον Τζόρνταν Νουόρα σε ρόλο εκτελεστή και τον Τσίμα Μονέκε να προσφέρει ενέργεια όταν είναι στο παρκέ, ο Ερυθρός Αστέρας αποτελεί έναν αντίπαλο που χρίζει προσοχής για τους «ερυθρόλευκους».

Απέναντι σε έναν αντίπαλο με σημαντική επιθετική ποιότητα, αθλητικότητα και αρκετές λύσεις σε όλες τις θέσεις, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, φέρνει η 10η αγωνιστική της Euroleague τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» του Ίμπον Ναβάρο διαθέτουν ένα σύνολο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα από την περιφέρεια, να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας και να διεκδικήσει σημαντικό αριθμό δεύτερων επιθέσεων, μέσα από το κυνήγι των επιθετικών ριμπάουντ.

Η αναμέτρηση της Παρασκευής (6/11, 21:15) στη SUNEL Arena, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί να πιέσει. Η στατιστική σύγκριση των δύο ομάδων αναδεικνύει τις δυνατότητες των Σέρβων, αλλά και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Κρις Τζόουνς και Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ στην οργάνωση

Η περιφερειακή γραμμή του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αγωνιστικής του ταυτότητας. Ο Κρις Τζόουνς είναι ο βασικός δημιουργός της ομάδας, με 5.9 ασίστ ανά αγώνα, ενώ ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ προσφέρει επιπλέον λύσεις στην οργάνωση και τη δημιουργία, ενώ προσθέτει και μεγάλη ένταση στην άμυνα.

Ο Κρις Τζόουνς συνδυάζει την ικανότητα να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του με την αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, καθώς καταγράφει 8.8 πόντους ανά παιχνίδι και 59.1% στο δίποντο. Η παρουσία του στο pick n' roll αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιθετική λειτουργία του Ερυθρού Αστέρα.

Παράλληλα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ προσφέρει επιπλέον επιθετική ισχύς, με 10.3 πόντους ανά αγώνα και 39.5% στα τρίποντα. Ο Τάισον Κάρτερ, από την πλευρά του, διαθέτει ως μεγάλο προσόν την ταχύτητα, την εκτελεστική ικανότητα και τη δυνατότητα να δημιουργήσει μέσα από προσωπικές ενέργειες.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιορίσει την πρώτη δημιουργία των Σέρβων, να ελέγξει τις συνεργασίες των γκαρντ με τους ψηλούς και να αποφύγει τις αμυντικές ανισορροπίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εύκολα καλάθια.

Ο Τζόρνταν Νουόρα αποτελεί την πρώτη επιθετική απειλή

Στην επιθετική εξίσωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Τζόρνταν Νουόρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες. Ο Αμερικανός φόργουορντ μετρά 14.7 πόντους ανά αγώνα, σουτάρει με 40.6% από τα 6,75 και προσφέρει 4.7 ριμπάουντ.

Η ικανότητά του να εκτελεί από την περιφέρεια, αλλά και να δημιουργεί προσωπικές επιθέσεις, τον καθιστά έναν από τους βασικούς κινδύνους για την άμυνα του Ολυμπιακού. Μπορεί να τιμωρήσει τόσο τις αργές αμυντικές περιστροφές όσο και την υπερβολική προσήλωση της αντίπαλης άμυνας στη ρακέτα.

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία του Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός φόργουορντ αποτελεί έναν παίκτη που επηρεάζει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ, συνδυάζοντας ενέργεια, αθλητικότητα και αποτελεσματικότητα. Με 11.2 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 14.4 μονάδες αξιολόγησης, μπορεί να προσφέρει λύσεις ακόμη και όταν δεν έχει μεγάλο αριθμό επιθέσεων στη διάθεσή του.

Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο παικτών δημιουργεί μεγαλύτερη εγρήγορση όσον αφορά την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πρέπει να αποφύγει τις αμυντικές ανισορροπίες και να διατηρήσει τον έλεγχο των προσωπικών μονομαχιών στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Η μάχη των ριμπάουντ και η παρουσία του Ιζούντου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της αναμέτρησης είναι η μάχη των ριμπάουντ. Ο Ερυθρός Αστέρας καταγράφει 39.4 ριμπάουντ ανά αγώνα, έναντι 38.2 του Ολυμπιακού, παρουσιάζοντας δυναμική παρουσία κάτω από τα καλάθια.

Ο Εμπούκα Ιζούντου αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αυτής της λειτουργίας, με 4.7 συνολικά ριμπάουντ και 2.8 επιθετικά ανά παιχνίδι. Η αθλητικότητά του, σε συνδυασμό με την παρουσία του Μονέκε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αμυντική ισορροπία των Πειραιωτών.

Τα επιθετικά ριμπάουντ είναι ένας τομέας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα. Οι δεύτερες ευκαιρίες επιτρέπουν στον Ερυθρό Αστέρα να διατηρεί την πίεση στην αντίπαλη άμυνα και να εκμεταλλεύεται ακόμη και τις άστοχες επιθέσεις του.

Για τον Ολυμπιακό, η εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ θα είναι καθοριστική. Η σωστή τοποθέτηση, η συγκέντρωση και η αποφυγή δεύτερων ευκαιριών μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την επιθετική δυναμική των Σέρβων.

Το 60.2% στο δίποντο και το επιθετικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Παρά την επιθετική ποιότητα του Ερυθρού Αστέρα, ο Ολυμπιακός διαθέτει σημαντικά αγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι η αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι.

Οι Πειραιώτες σουτάρουν με 60.2% στο δίποντο, έναντι 52.3% των Σέρβων, παρουσιάζοντας σημαντική διαφορά στην εκτελεστική τους αποτελεσματικότητα. Η συγκεκριμένη στατιστική αποτυπώνει την ικανότητα του Ολυμπιακού να δημιουργεί ποιοτικές επιθέσεις και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του στη ρακέτα.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός διαθέτει υψηλότερη επιθετική αξιολόγηση, με 108.6 μονάδες στο Performance Index Rating (PIR) έναντι 97.3 του Ερυθρού Αστέρα. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη συνολικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των «ερυθρόλευκων» στο επιθετικό κομμάτι.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πρέπει να αξιοποιήσει την καλή κυκλοφορία της μπάλας, να δημιουργήσει πλεονεκτήματα μέσα από τις συνεργασίες των γκαρντ με τους ψηλούς και να αναζητήσει τις καλύτερες δυνατές εκτελέσεις κοντά στο καλάθι.

Τα λάθη και ο έλεγχος του ρυθμού

Ο Ερυθρός Αστέρας παρουσιάζει σχετικά χαμηλό αριθμό λαθών, με 11.7 ανά αγώνα, έναντι 13.4 του Ολυμπιακού. Η συγκεκριμένη διαφορά αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που απαιτεί προσοχή από τους Πειραιώτες.

Η πίεση πάνω στους δημιουργούς των Σέρβων μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, ωστόσο θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να περιορίσει τις εύκολες επιθέσεις του αντιπάλου και να τον οδηγήσει σε οργανωμένες καταστάσεις, χωρίς να επιτρέψει στους γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα να βρουν ρυθμό.

Η διαχείριση του ρυθμού θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Εάν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να ελέγξουν την πρώτη δημιουργία του Ερυθρού Αστέρα και να περιορίσουν τις δεύτερες ευκαιρίες του, θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό.

Τα τρία κλειδιά για τον Ολυμπιακό

Ο περιορισμός του Τζόρνταν Νουόρα, η αντιμετώπιση του pick n' roll και η εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ αποτελούν τις τρεις βασικές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πρέπει να αποφύγουν τις αμυντικές ανισορροπίες, να περιορίσουν τη δημιουργία του Κρις Τζόουνς και να μην επιτρέψουν στον Ερυθρό Αστέρα να βρει εύκολους πόντους μέσα από δεύτερες επιθέσεις.

Παράλληλα, η επιθετική αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας του Πειραιά. Το 60.2% στο δίποντο, σε συνδυασμό με την υψηλότερη επιθετική αξιολόγηση, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει τις δυνατότητες να επιβάλει τον δικό του ρυθμό.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει τα όπλα για να δημιουργήσει προβλήματα, όμως ο Ολυμπιακός διαθέτει τις αγωνιστικές προϋποθέσεις για να ελέγξει την αναμέτρηση. Η μάχη της ρακέτας, η περιφερειακή δημιουργία και η αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι αναμένεται να αποτελέσουν τους σημαντικότερους παράγοντες της αναμέτρησης, που θα οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στη νίκη.

