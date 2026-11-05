Παναθηναϊκός: Η προετοιμασία, η νίκη στην Μαδρίτη, η αποθέωση και η λατρεία για τους «πράσινους»
Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια πολύ σημαντική νίκη στην Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ με 115-112, με την οποία παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague με 8-2 ρεκόρ.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της συνολικής παραμονής της ομάδας στην ισπανική πρωτεύουσα από την πρώτη μέρα έως και τη στιγμή που αποχώρησε από την «Movistar Arena» με τη νίκη στις αποσκευές της.
Δείτε την προετοιμασία του αγώνα, το pregame, τις καλύτερες στιγμές, τις στιγμές της αποθέωσης και την... υποδοχή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού λίγο πριν μπουν παίκτες και προπονητικό τιμ στο πούλμαν..=
🎥 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗨𝗥 | 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 ☘️ Instant @EuroLeague classic in Madrid, as we come out ON TOP. 💚 A night full of intensity, emotions and a BIG victory for the Greens. Take a look through our lens at the moments that made it happen! 👀 #WeTheGreens #paobcaktor… https://t.co/vJCEZ0VWjc— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 5, 2026
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