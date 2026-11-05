Δείτε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από την παραμονή της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μαδρίτη.

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια πολύ σημαντική νίκη στην Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ με 115-112, με την οποία παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague με 8-2 ρεκόρ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της συνολικής παραμονής της ομάδας στην ισπανική πρωτεύουσα από την πρώτη μέρα έως και τη στιγμή που αποχώρησε από την «Movistar Arena» με τη νίκη στις αποσκευές της.

Δείτε την προετοιμασία του αγώνα, το pregame, τις καλύτερες στιγμές, τις στιγμές της αποθέωσης και την... υποδοχή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού λίγο πριν μπουν παίκτες και προπονητικό τιμ στο πούλμαν..=