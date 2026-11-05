EuroLeague: Στην κορυφή του TOP-10 του Οκτωβρίου ο Καρ που... πλήγωσε τον Ολυμπιακό
Η EuroLeague μέσω ανάρτησης παρουσίασε τις καλύτερες 10 φάσεις του Οκτωβρίου.
Μάλιστα στην κορυφή βρίσκεται το νικητήριο τρίποντο του Μάρκους Καρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στη θέση νούμερο δύο είναι το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντιακιτέ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ενώ την τριάδα κλείνει ο Άλλαν Ντοκόσι με την τρομερή τάπα που έκανε στον Νουόρα.
Δείτε το TOP-10:
Cookin’ with absolute gas to start the season ⛽️ Check out the TOP 10 Plays of October 😳 Top Plays of the Month I @etihad https://t.co/WqrDA5IK8J— EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2026
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