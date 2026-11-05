Δείτε το TOP-10 από τις κορυφαίες φάσεις της EuroLeague για τον Οκτώβριο. Στην κορυφή βρίσκεται το τρίποντο του Καρ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η EuroLeague μέσω ανάρτησης παρουσίασε τις καλύτερες 10 φάσεις του Οκτωβρίου.

Μάλιστα στην κορυφή βρίσκεται το νικητήριο τρίποντο του Μάρκους Καρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στη θέση νούμερο δύο είναι το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντιακιτέ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ενώ την τριάδα κλείνει ο Άλλαν Ντοκόσι με την τρομερή τάπα που έκανε στον Νουόρα.

Δείτε το TOP-10:

