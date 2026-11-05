Ο Τζόρνταν Νουόρα αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Για τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα πραγματοποίησε δηλώσεις ο Τζόρνταν Νουόρα.

Ο Αμερικανός γκαρντ της σέρβικης ομάδα αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να κάνει σωστά ο Ερυθρός, ενώ τοποθετήθηκε και για τους παίκτες των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόρνταν Νουόρα:

«Το σημαντικότερο είναι να διατηρήσουμε όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στην άμυνα. Στην επίθεση προσπαθούμε ακόμη να βρούμε τον σωστό ρυθμό, ενώ η άμυνα και τα ριμπάουντ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικά ποιοτικό ρόστερ και δεν έχει σημασία μόνο ποιοι παίκτες του απουσιάζουν. Έχει στις τάξεις του τον MVP, τον Κόντι, τον Γουόρντ και πολλούς ακόμη εξαιρετικούς παίκτες. Διαθέτει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ».