Ο Ιμπόν Ναβάρο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθούν την Παρασκευή (06/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ιμπόν Ναβάρο στις δηλώσεις του μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του κόντρα στους Πειραιώτες, τονίζοντας πως πρέπει να κάνουν μεγάλο βήμα προόδου στους τομείς που υστερούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιμπόν Ναβάρο:

«Το ζήτημα δεν είναι αν είμαι εγώ έτοιμος, αλλά αν είμαστε εμείς έτοιμοι. Το πρόγραμμα είναι απλώς έτσι διαμορφωμένο. Τους πρώτους ενάμιση μήνα είχαμε πολλά παιχνίδια στην έδρα μας και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει δύο νίκες σε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια.

Φυσικά, μας περιμένουν αντίπαλοι πολύ υψηλού επιπέδου και εκτός έδρας αναμετρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολες έδρες. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια καλή πρόκληση για εμάς».

Στη συνέχεια, ο Νάβαρο αναφέρθηκε στα δυνατά σημεία του Ολυμπιακού:

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πάμε εκεί δείχνοντας τεράστιο σεβασμό στον αντίπαλο, καθώς αντιμετωπίζουμε τον πρωταθλητή. Όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια, αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητά της, αλλά και στον χαρακτήρα, τη νοοτροπία και την ικανότητά της να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός διαθέτει κάτι πολύ σημαντικό: την ικανότητα, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να βρίσκει πάντα τον τρόπο να παραμένει ανταγωνιστική και να κερδίζει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου.

Δεύτερον, ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα στα επιθετικά ριμπάουντ, στους πόντους δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και στο ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για εμάς.

Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο μαρκάρισμα των σουτέρ, στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, καθώς και στο μπλοκάουτ και την προστασία του αμυντικού ριμπάουντ.

Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προόδου στους τομείς του παιχνιδιού όπου αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αρκετά καλοί. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας, πρέπει να κάνουμε όχι ένα, αλλά δύο βήματα μπροστά σε αυτούς τους τομείς».