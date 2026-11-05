Η Μακάμπι αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτίζαν (6/11, 21:45) και ο Όντεντ Κάτας εξήγησε πως υπολογίζει τον Ντάνιελ Τάις, αλλά δεν δεσμεύεται για τη συμμετοχή του.

Την ώρα που έχουν φουντώσει οι φήμες για την αποδέσμευση του Ντάνιελ Τάις από την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο προπονητής της ομάδας Όντεντ Κάτας μια ημέρα (6/11, 21:45) πριν από την «μονομαχία» με την Παρτίζαν για την 10η αγωνιστική της Euroleague στην Belgrade Arena, δίνει μια άλλη διάσταση ξεκαθαρίζοντας πως υπολογίζει τον παίκτη, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί για το πόσο θα παίξει και ποιος θα είναι ο ρόλος του.

Η Μακάμπι με ρεκόρ 2-7 βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Παρτίζαν είναι 12η με απολογισμό 4-5. Οι Ισραηλινοί με εξαίρεση τον Ίφε Λούντμπεργκ έχουν το υπόλοιπο ρόστερ τους πανέτοιμο, συμπεριλαμβανομένου και του Ντάνιελ Τάις. «Πιθανότατα θα τον δούμε στο παρκέ. Δεν μπορώ να δεσμευτώ εκ των προτέρων για το πόσο και πώς. Είναι σαν τους άλλους παίκτες, είναι σημαντικός για εμάς και θα τον χρησιμοποιήσουμε όταν χρειαστεί» ξεκαθάρισε ο Όντεντ Κάτας δείχνοντας με μια πρώτη ματιά πως υπολογίζει κανονικά τον Γερμανό σέντερ που ακόμη δεν έχει αποδώσει σύμφωνα με την ποιότητα του στην γραμμή των ψηλών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκτηθεί παίκτης στα γκαρντ με συνέπεια να έχει πέσει το βάρος στους Τζίμι Κλαρκ, Γιαμ Μαντάρ, Κίτον Γουάλας και Τζον ΝτιΜπαρτολομέο.

Η Μακάμπι γνωρίζει ότι για να έχει την ευκαιρία να σταματήσει το αρνητικό σερί (πέντε συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις) στο Βελιγράδι, θα πρέπει να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά στην άμυνα των γκαρντ, αφού σε κάθε μία από τις πρόσφατες ήττες της δέχθηκε πολλά τρίποντα.

«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, σίγουρα όχι στο Βελιγράδι και μπροστά σε αυτό το πλήθος. Ζήσαμε αρκετές καταστάσεις εκεί. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όχι μόνο αγωνιστικά και τακτικά αλλά και ψυχικά, σίγουρα στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε οριακό σημείο. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και αυτό που κάνουμε και να επικεντρωθούμε σε πράγματα που έχουμε υπό τον έλεγχό μας. Πρέπει να βγούμε από μια λιγότερο καλή περίοδο» συμπλήρωσε.

Όσο για την προοπτική ενίσχυσης στα γκαρντ, είπε: «Είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε για ενίσχυση. Όταν υπάρχει κάτι που θα μπορούμε να πούμε ως ενημέρωση, θα το κάνω. Ψάχνουμε να ενισχυθούμε. Η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί να παίξουμε διαφορετικά. Προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε».

Τέλος, ο Όντεντ Κάτας επισήμανε πως η Κύπρος είναι o επόμενος σταθμός για την ομάδα του, όσον αφορά την έδρα της, αλλά πάλι επισήμανε πως θα ήθελε η Μακάμπι να παίξει στο γήπεδο της.