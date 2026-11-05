Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Ναν στη φάση με τον Μήτογλου από τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ

Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Ναν στη φάση με τον Μήτογλου από τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Ναν στη φάση με τον Μήτογλου από τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ
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Ο Κέντρικ Ναν ανέλυσε τη συνεργασία του με τον Ντίνο Μήτογλου, από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο δεύτερο επεισόδιο του «Chemistry Check» που ανάρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται ο Κέντρικ Ναν να αναλύσει τη συνεργασία του με τον Ντίνο Μήτογλου.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ πάσαρε την μπάλα, την ώρα που ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» έκοψε στην πλάτη του παίκτη του και στη συνέχεια... απογειώθηκε στο καλάθι της Ρεάλ, προσφέροντας ένα μοναδικό highlight στον αγώνα.

Δείτε την ανάλυση του Ναν:

@Photo credits: x_paobcgr
     

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