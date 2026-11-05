Παναθηναϊκός: Η ανάλυση του Ναν στη φάση με τον Μήτογλου από τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ
Στο δεύτερο επεισόδιο του «Chemistry Check» που ανάρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται ο Κέντρικ Ναν να αναλύσει τη συνεργασία του με τον Ντίνο Μήτογλου.
Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ πάσαρε την μπάλα, την ώρα που ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» έκοψε στην πλάτη του παίκτη του και στη συνέχεια... απογειώθηκε στο καλάθι της Ρεάλ, προσφέροντας ένα μοναδικό highlight στον αγώνα.
Δείτε την ανάλυση του Ναν:
𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 | 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝟮 𝘄/ 𝗞𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗡𝘂𝗻𝗻 🧪☘ In this second episode, we look back to last night’s big road win in Madrid. Right after his dominant MVP performance and setting the record for Most Points Scored in a 4th Quarter in @EuroLeague history, @nunnbetter_ breaks down the connection with Dinos and analyses one very important & crucial play. 👀 Take a seat and enjoy! 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 5, 2026
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