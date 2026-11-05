Ο Κέντρικ Ναν ανέλυσε τη συνεργασία του με τον Ντίνο Μήτογλου, από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο δεύτερο επεισόδιο του «Chemistry Check» που ανάρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται ο Κέντρικ Ναν να αναλύσει τη συνεργασία του με τον Ντίνο Μήτογλου.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ πάσαρε την μπάλα, την ώρα που ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» έκοψε στην πλάτη του παίκτη του και στη συνέχεια... απογειώθηκε στο καλάθι της Ρεάλ, προσφέροντας ένα μοναδικό highlight στον αγώνα.

Δείτε την ανάλυση του Ναν: