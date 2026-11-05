Το Gazzetta ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του Ντουάιτ Πάουελ, νέου αποκτήματος της Φενέρ και πιο «πιστού» συμπαίκτη του Ντόντσιτς στη συνύπαρξη τους στο NBA.

Ο Ντουάιτ Πάουελ των 812 αγώνων σε 12 χρόνια στο NBA έκανε τις πρώτες του προπονήσεις στην Κωνσταντινούπολη και ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε για να δώσει τις απαραίτητες λύσεις που χρειάζεται η front line της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο 35χρονος Καναδός σέντερ, που αγωνίζεται με ευκολία και στο ''4'', κόπηκε από το φετινό ρόστερ των Ντάλας Μάβερικς και η τουρκική ομάδα άρπαξε την ευκαιρία να τον εντάξει στη γραμμή των ψηλών της δίπλα στους Μάρκους Μπίνγκχαμ, Σερτάκ Σανλί και Κρις Σίλβα τουλάχιστον μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

Κυνηγώντας το όνειρο

Ο Πάουελ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο του Καναδά και από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε να δουλεύει σκληρά με όνειρο να γίνει επαγγελματίας στο αγαπημένο του άθλημα, το μπάσκετ. Με σκοπό να κυνηγήσει το όνειρο της επαγγελματικής καριέρας, στην τελευταία του χρονιά στο Λύκειο μετακόμισε στο Μπράντεντον της Φλόριντα και φοίτησε στην IMG Academy. Ακολούθησε η κολεγιακή καριέρα όπου αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στο NCAA, ολοκληρώνοντας παράλληλα το πρόγραμμα σπουδών με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Με τη φανέλα των Στάνφορντ Κάρντιναλ εξέλιξε σημαντικά το παιχνίδι του και αναδείχθηκε ως ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, καταγράφοντας συνολικά 10.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

Επόμενη στάση, όπως ήταν φυσικό, το NBA Draft, όπου το 2014 επελέγη στο 2ο γύρο και το νούμερο 45 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, με τα δικαιώματα του όμως να μεταφέρονται διαδοχικά σε Κλίβελαντ Κάβαλιερς και Μπόστον Σέλτικς. Στη Βοστώνη αγωνίστηκε μόλις για 5 αγώνες πριν καταλήξει στη συνέχεια στους Ντάλας Μάβερικς, μέσω της ανταλλαγής που έφερε εκείνον και τον Ραζόν Ρόντο στην ομάδα του Τέξας. Μέσα στα ανταλλάγματα ήταν και ένας παίκτης που έκανε φέτος ντεμπούτο στη EuroLeague, o Τζέι Κράουντερ της Βιλερμπάν πλέον, καθώς και οι Μπράνταν Ράιτ και Τζέιμιρ Νέλσον, συν δύο draft επιλογές και ένα δικαίωμα εξαίρεσης ανταλλαγής.

Συνδετικός κρίκος δύο εποχών για το Ντάλας

Στα 12 χρόνια παρουσίας του στο NBA με τη φανέλα των Μαβς έζησε σχεδόν τα πάντα. Ουσιαστικά αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της ομάδας ανάμεσα στην εποχή του Ντιρκ Νοβίτσκι που χάρισε στους Τεξανούς το μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία τους, και αυτή του Λούκα Ντόντσιτς που τους έβαλε ξανά σε τροχιά διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Όταν ο ύψους 2.08 Καναδός σέντερ εντάχθηκε στο Ντάλας ως ρούκι, ο Νοβίτσκι ήταν ήδη μεγάλος ηγέτης και θρύλος της ομάδας. Ο Πάουελ εντυπωσιάστηκε εξ' αρχής από το work ethic του Γερμανού σταρ. Πήρε παράδειγμα από εκείνον, ενώ οι δυο τους ξεκίνησαν να χτίζουν μια προσωπική σχέση που ξέφευγε από το καθαρά μπασκετικό κομμάτι. Ο Νοβίτσκι αποτέλεσε μέντορα και πρότυπο για τον Πάουελ τόσο ως αθλητής, όσο και ως άνθρωπος.

Στα 5 χρόνια της συνύπαρξης τους, ο Πάουελ εξέλιξε το παιχνίδι του και στις δυο πλευρές του γηπέδου, και σταδιακά έφτασε στον τέταρτο χρόνο παρουσίας στην ομάδα να έχει σημαντικό ρόλο, παίρνοντας παραγωγικά λεπτά ερχόμενος κυρίως από τον πάγκο.

Η κομβική σεζόν για το franchise ήταν το 2018-19 όταν ο Λούκα Ντόντσιτς ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA ως ελπιδοφόρος ρούκι των Μάβερικς, στην τελευταία χρονιά του Νοβίτσκι πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Η σεζόν μπορεί να μην εξελίχθηκε ιδανικά για τους Μαβς (ρεκόρ 33-49), όμως ήταν πλέον εμφανές ότι η ομάδα ήταν έτοιμη να περάσει σε μια νέα εποχή, με τη «μπαγκέτα» να περνάει στα χέρια στου νεαρού τότε Σλοβένου σταρ.

Ο πιο «πιστός» συμπαίκτης του Ντόντσιτς

Η μετά Νοβίτσκι εποχή βρήκε τον Πάουελ να επεκτείνει το συμβόλαιο του και να κερδίζει ρόλο βασικού στην ομάδα, που πλέον είχε τη σφραγίδα του Luka Magic. Οι δυο τους βρήκαν εξ' αρχής χημεία, παίζοντας με χαρακτηριστική ευκολία pick and roll, που τελείωναν τις περισσότερες φορές με τον Πάουελ να κόβει προς το καλάθι ή να βρίσκει εύκολο κάρφωμα.

Το υψηλό μπασκετικό IQ του Λούκα και τα αθλητικά προσόντα του Καναδού ψηλού συνδυάζονταν άψογα στο παρκέ, ενώ όπως και με τον Νοβίτσκι, έτσι και με τον Ντόντσιτς, ο Πάουελ έχτισε εξαιρετική σχέση και εκτός παρκέ. Μια κατάσταση δηλαδή, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αντίστοιχη του Σλοβένου γκαρντ με τον Πορζίνγκις, την περίοδο που οι δυο τους αποτελούσαν τους franchise players της ομάδας του Τέξας (2019-2022).

Στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό για τους Πάουελ και Ντόντσιτς. Οι δυο τους έχουν αγωνιστεί μαζί σε 389 παιχνίδια στο NBA, τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι του Ντόντσιτς με κάποιον συμπαίκτη του!

Η σταδιακή εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των Μάβερικς, έφερε την έκρηξη της σεζόν 2023-24 με τη συμμετοχή τους στους τελικούς του ΝΒΑ. Με τον Πάουελ σε περιορισμένο ρόλο, αλλά τον Ντόντσιτς με τον έτερο σούπερ σταρ, Κάιρι Ίρβινγκ, να... πεθαίνουν στο παρκέ, οι Μαβς υποτάχθηκαν εν τέλει στους Μπόστον Σέλτικς των Τέιτουμ - Μπράουν και έχασαν με μειονέκτημα έδρας τους τελικούς με 4-1.

Η ζωή μετά τον Λούκα

Το χαμένο πρωτάθλημα έφερε τεκτονικές αλλαγές την επόμενη περίοδο στο Ντάλας, με αποκορύφωμα την περιβόητη αιφνιδιαστική (και παρά τη θέληση του) ανταλλαγή του Ντόντσιτς στους Λέικερς. Με την ομάδα σε φάση αναδόμησης έπειτα από έντονη εσωτερική κρίση, αλλά και αχτίδες αισιοδοξίας μετά το περσινό νούμερο 1 στη λοταρία του draft που έφερε τον Κούπερ Φλαγκ, ο Πάουελ είχε περιορισμένο ρόλο τις δυο τελευταίες σεζόν.

Έτσι, σε ηλικία 35 ετών, αποφάσισε να κάνει το επόμενο αποφασιστικό βήμα και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη και τη Φενέρ, ως ένας παίκτης που μοιάζει να ταιριάζει ιδανικά στα θέλω του κόουτς Σάρας. Μεταξύ άλλων, θα βρει στην τουρκική ομάδα τον πρώην συμπαίκτη του, Νικολό Μέλι, που τη σεζόν 2020-21 κατέγραψε συμμετοχές με τους Μάβερικς.

Συνολικά στην καριέρα του στο NBA, ο εκ των αγαπημένων παικτών των φιλάθλων του Ντάλας, κατέγραψε 6.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 60.6% στα σουτ εντός παιδιάς. Ως ο μόνος παίκτης όμως που βίωσε (έχοντας ρόλο) τη μετάβαση της εποχής των Μάβερικς από αυτή του Νοβίτσκι σε εκείνη του Ντόντσιτς, αλλά και την αρχή της ανάδειξης του Φλαγκ, η παρουσία του αδιαμφισβήτητα έχει μεγαλύτερη σημασία από όση δείχνουν με την πρώτη ματιά τα στατιστικά του.

Το φιλανθρωπικό έργο και ο φόρος τιμής στη μητέρα του

Εκτός γηπέδων ο Ντουάιτ Πάουελ έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και έντονη κοινωνική δράση. Ο ίδιος βίωσε μια προσωπική απώλεια που τον στιγμάτισε, τον θάνατο της μητέρας του Τζάκλιν Γουέιρ από καρκίνο του μαστού το 2012.

Δυστυχώς εκείνη δεν πρόλαβε να τον δει να αγωνίζεται στο NBA, καθώς ο γιος της έγινε επαγγελματίας μπασκετμπολίστας το 2014. Ο ίδιος όντας ιδιαίτερα δεμένος μαζί της, αποφάσισε ότι, εφόσον κατάφερνε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο, θα χρησιμοποιούσε την επιτυχία του για να βοηθήσει οικογένειες και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Ο βραβευμένος και από το NBA για την κοινωνική του δράση αθλητής, δημιούργησε το Dwight Powell Children and Family Support Program σε συνεργασία με το UT Southwestern Cancer Center του Ντάλας. Σκοπός του είναι να στηρίζει ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους, ώστε να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζουν μόνες τους τις οικονομικές και ψυχολογικές δυσκολίες της ασθένειας. Ο ίδιος, εκτός από την οικονομική ενίσχυση, φροντίζει να επισκέπτεται συχνά τους ασθενείς και να βρίσκεται κοντά στις οικογένειες τους.

Ο ποιητής Ντουάιτ πίσω από τον Πάουελ

Ο Ντουάιτ Πάουελ δεν είναι ένας συνηθισμένος μπασκετμπολίστας. Όταν δεν βρίσκεται στα παρκέ εκπροσωπώντας την ομάδα του ή την εθνική Καναδά (Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023), η ζωή του μοιάζει περισσότερο με ενός μποέμ ανθρώπου που του αρέσει να εξερευνά τον κόσμο. Λατρεύει να ταξιδεύει ακόμα και μόνος του, να φτιάχνει καφέ από κόκκους που προμηθεύεται από χώρες όπως η Ινδονησία και η Γουατεμάλα, να κάνει γιόγκα, αλλά και να διαβάζει λογοτεχνία και ποίηση.

Μάλιστα, το NBA δεν έχασε τη φετινή σεζόν μόνο έναν παίκτη- σημείο αναφοράς για μια ομάδα, αλλά και έναν εκτός των παρκέ... ποιητή. «Η ποίηση και η αυτοέκφραση μέσα από τον γραπτό λόγο υπήρχαν στη ζωή μου πριν ακόμη από το μπάσκετ», είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο WFAA το 2024. «Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να συνομιλώ με τον εαυτό μου και να τον γνωρίζω καλύτερα. Ακόμη κι όταν γράφω για διαφορετικά πράγματα, εξερευνώ διάφορες ιδέες ή αναφέρομαι σε διαφορετικές εμπειρίες, στο τέλος όλα επιστρέφουν σε εμένα. Είναι ένας χώρος όπου μπορώ να βρίσκω γαλήνη».

Τώρα, με την πορεία του Πάουελ στους Μάβερικς να φτάνει στο τέλος της, η ποίηση ίσως αποτελέσει τον φάρο που θα φωτίσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του. Σε μια εκδήλωση με τίτλο Poetry in the Square, που διοργάνωσε το 2024 το Thanks-Giving Foundation, ο βετεράνος σέντερ υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι η καλλιτεχνική έκφραση αποδεικνύει πως «μπορείς κυριολεκτικά να είσαι οτιδήποτε, μπορείς να είσαι τα πάντα. Ανεξάρτητα από το επάγγελμά σου ή τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεσαι, η καθημερινή ρουτίνα μπορεί μερικές φορές να σε βγάλει από τον ρυθμό σου. Όταν κάθομαι και γράφω, απομακρύνομαι για λίγο από ορισμένες υποχρεώσεις και από το άγχος. Έτσι, μπορώ να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου και να δω πώς πραγματικά αισθάνομαι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάουελ, πριν διαβάσει ένα δικό του ποίημα αφιερωμένο στην αρετή της σοφίας, που ενδεχομένως να τον συνοδεύει και σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική EuroLeague.