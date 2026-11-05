Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet: «Είναι εξάντληση αυτό που νιώθω μετά από ένα τέτοιο ματς - Ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά τον εαυτό του»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε στο Gazz Floor by Novibet για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πήρε θέση στο Gazz Floor by Novibet για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και τη σπουδαία νίκη που πήρε για τη Euroleague.

Ο ίδιος ανέφερε την εξάντληση που μπορεί να νιώθει ένας αθλητής ή προπονητής από ένα τέτοιο παιχνίδι και στάθηκε στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε την τέλεια εμφάνιση αλλά παρουσιάστηκε όπως έπρεπε για να πάρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μάλιστα είπε ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε τον εαυτό του μετά την ήττα από την Εφές.