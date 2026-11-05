Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού στην Μαδρίτη επί της Ρεάλ. Ο Ναν που πήρε την κατάσταση στα χέρια του, οι 34 πόντοι που πρόσφερε ο Λεσόρ και ο Μήτογλου που ήταν, πάλι, το αντίδοτο για τον Ταβάρες.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε τα δόντια του στην Μαδρίτη και λύγισε με 115-112 την Ρεάλ στην παράταση, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 8-2 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Ο Μήτογλου έστρωσε τον δρόμο πριν αναλάβει ο Ναν

Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες στην Ευρώπη που μπορεί να υποστηρίξει ότι έχει πραγματικό αντίδοτο για την αμυντική παρουσία του Έντι Ταβάρες. Ο συνδυασμός ενός Stretch ψηλού όπως ο Ντίνος Μήτογλου με παίκτες που σουτάρουν καλά μετά από ντρίμπλα (Ναν, Φρανσίσκο, Σλούκας, Μπάντιο) βοηθάει σε αυτό, αφού υποχρεώνει τον θηριώδη σέντερ να καλύπτει περισσότερους χώρους και να βρίσκεται πιο μακριά από το καλάθι.

Ο χθεσινός (4/11) αγώνας ήταν μία ακόμα απόδειξη ότι ο Ντίνος Μήτογλου είναι από τα ισχυρότερα αντίδοτα στην παρουσία του Έντι Ταβάρες. Η ικανότητα του διεθνή φόργουορντ/σέντερ στο Pick and Pop (όπου κάνει σκριν και μετά βγαίνει στην περιφέρεια να σουτάρει) αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά καθοριστική σε αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός και ο Μήτογλου έδειξαν τις προθέσεις τους από την πρώτη φάση. Ιδού:

Ο Μπαντιό παίρνει σκριν από τον Μήτογλου, με τον Ταβάρες να μένει μέσα.

Ο Μπαντιό επιτίθεται στο καλάθι, με τον Ταβάρες να κλείνει πάνω του. Ο Αφρικανός γκαρντ πασάρει στον Μήτογλου, που έχει κάνει Pop Out.

Ο Μήτογλου ευστοχεί σε τρίποντο.

Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε σε αυτές τις δράσεις, είτε για να εκτελέσει ο Μήτογλου, είτε για να ανοίξει το γήπεδο σε τέτοιο βαθμό ώστε να σουτάρει μετά από ντρίμπλα ο Φρανσίσκο ή κάποιος άλλος “πράσινος” γκαρντ. Οι “πράσινοι”, όμως, δεν έβαζαν απλώς τον Ταβάρες σε απλό Pick and Pop. Ήθελαν να τον “τρέξουν”, να τον υποχρεώσουν να καλύψει κι άλλους χώρους, ώστε να κουραστεί. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Φρανσίσκο παίρνει σκριν από τον Μήτογλου και πάει προς το καλάθι.

Με τον Ταβάρες να κλείνει πάνω του, ο Φρανσίσκο πασάρει στον Μπαντιό. Ο Μήτογλου ανεβαίνει πάλι για σκριν, υποχρεώνοντας τον Ταβάρες να καλύψει κι άλλους χώρους.

Ο Μπαντιό παίρνει το σκριν από τον Μήτογλου και πάει προς το καλάθι, με τον Ταβάρες να πρέπει να ακολουθήσει την δράση.

Με τον Ταβάρες να κλείνει πάνω του, ο Μπαντιό πασάρει στον Μήτογλου, που έχει κάνει Pop Out. .

Ο Μήτογλου ευστοχεί σε τρίποντο.

Ο Μήτογλου έκλεισε το ματς με 9 πόντους με 2/5 τρίποντα, 1/1 δίποντο, 1/2 βολές και +12 στο σύστημα +/- σε 13 λεπτά συμμετοχής. Στα προηγούμενα 8 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην EuroLeague, είχε συνολικά 0/3 τρίποντα σε 102 λεπτά συμμετοχής. Ο ρόλος του ήταν σαφής: Έπρεπε να ανοίξει το γήπεδο, να εκθέσει τον Ταβάρες, όπως κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό ακριβώς εκανε.

Σύμφωνα με το Hudl Instat, οι Μαδριλένοι είχαν -12 με τον Ταβάρες στο παρκέ, ενώ δέχονταν 1.47 πόντους ανά κατοχή στο ίδιο διάστημα. Η τελευταία επίδοση είναι μία από τις χειρότερες της καριέρας του ψηλού από το Πράσινο Ακρωτήρι στο αμυντικό κομμάτι. Στο τέλος, βέβαια, ανέλαβαν δράση δύο άλλοι παίκτες.

Το ρεσιτάλ του Ναν και οι 34 πόντοι που πρόσφερε ο Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα με το τέμπο της Ρεάλ στην άμυνα. Ταυτόχρονα, όμως, είδε δύο από τους πυλώνες του να βρίσκονται σε σπουδαία βραδιά. Ο πρώτος ήταν ο Κέντρικ Ναν, που τελείωσε το ματς με 33 πόντους με 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/8 βολές και 1 ασίστ (για 5 λαθη) σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ναν σημείωσε τους 27 από τους 33 πόντους του στην 4η περίοδο και στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός τον είχε ανάγκη και ο Αμερικανός βγήκε μπροστά. Το ταλέντο του στο ένας εναντίον ενός έδωσε την λύση, με τον άλλοτε NBAερ να δίνει λύσεις, πληγώνοντας την Ρεάλ, έχοντας Usage Rate (ποσοστό επιθέσεων της ομάδας του που πήρε όταν ήταν στο παρκέ) 40.7%! Κοινώς, στα 24 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ πήρε το 40.7% των διαθέσιμων σουτ, σε ένα απίθανο νούμερο.

Την ίδια στιγμή, ο Ματίας Λεσόρ έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ο Γάλλος ψηλός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους (8/10 δίποντα, 4/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ (που έδωσαν άλλους 14 πόντους), 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Ο Λεσόρ ήταν υπεύθυνος για 34 πόντους της ομάδας του. Βρισκόταν πάντα στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή για να τον βρουν οι συμπαίκτες του, ενώ παράλληλα δημιούργησε για αυτούς είτε μετά από Post Up, είτε κάνοντας Short Roll, όπου μετά το σκριν πήγαινε στα 4-5 μέτρα από το καλάθι και πάσαρε για ένα ελεύθερο σουτ.

Με τους δύο σταρ του σε τέτοιο βράδυ, ο Παναθηναϊκός ήταν δύσκολο να ηττηθεί, ακόμα και αν δέχθηκε 112 πόντους.

Μία σπουδαία νίκη

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνεται. Οι 115 πόντοι που σημείωσε είναι λογικό να ξεγελάσουν τον κόσμο, που θα πιστέψει ότι οι “πράσινοι” βρήκαν ήδη χημεία. Οι 112 πόντο που δέχθηκαν, όμως, ακόμα και στο ξέφρενο τέμπο της Ρεάλ, δείχνουν ότι οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ακόμα ψάχνονται.

Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση και αυτό είναι που εδώ και μερικές εβδομάδες - που προσπαθεί να ενσωματώσει στην ομάδα τους Ναν, Σλούκα, Μπόνγκα - τον κρατάει στην κορυφή της EuroLeague. Στην πίσω πλευρά του παρκέ, όμως, χρειάζεται ακόμα δουλειά, η οποία είναι σίγουρο ότι θα γίνει.

Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, αυτό δεν αλλάζει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Ρεάλ. Οι “πράσινοι” κάλυψαν έτσι πλέον ξεκάθαρα την εντός έδρας ήττα τους από την Χάποελ και πλέον μπορούν να εστιάσουν στο δύσκολο πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους.